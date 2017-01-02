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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Синоптики прогнозируют плюсовую температуру в первую неделю января

Главная Общество
Красноярск
13:45 2 Января 2017
общество, погода, синоптики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В первую неделю нового года в Красноярске может наступить оттепель. Как сообщает сайт Gismeteo.ru, два дня подряд дневная температура будет выше 0°C. Однако к концу каникул в краевой центр придут морозы.

В первые два дня недели в светлое время суток температура воздуха будет подниматься до −2 °С, а ночные температуры не будут опускаться ниже −5°С.

В среду, 4 января, воздух прогреется до +2 °С, в четверг до +3 °С, а в пятницу будет около 0 °С. При этом ночные температуры будут колебаться от −5 °С до −1 °С.

На выходных ожидается похолодание: в субботу -11°C днем и -23°C ночью.

Самым холодным днем на следующей неделе станет воскресенье. Ночью похолодание до -30°C , днем -15°C .

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