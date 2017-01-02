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Коллекторы в России начинают работать по новым правилам

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Красноярск
13:34 2 Января 2017
общество, происшествия, закон, долг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Закон о коллекторах вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года, для осуществления деятельности по взысканию участники рынка должны быть включены в государственный реестр, его ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Как уточняет «Интерфакс», закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года. Нормативный акт был принят Госдумой 21 июня 2016 года, одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года.

Закон распространяется только на физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов.

Право на взаимодействие с должником получили только кредитные организации и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Пошлина за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр составит 100 тыс. рублей. В случае исключения из реестра юрлицо утрачивает права и обязанности, предусмотренные законом.

Размер чистых активов коллекторских агентств должен составлять не менее 10 млн рублей. Они также должны заключить договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику.

Нарушение норм закона лицами, включенными в реестр коллекторов, повлечет наложение штрафа на юрлиц в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Незаконное осуществление лицом, не включенным в реестр коллекторов, деятельности по возврату просроченной задолженности влечет наложение штрафа на юридических лиц от 200 тыс. до 2 млн рублей. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях также вступили в силу с 1 января 2017 года.

В законе установлены требования к работникам и исполнительным органам организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченных долгов.

В частности, не допускается привлечение к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности. Также нельзя привлекать к взысканию долгов лиц, которые находятся за пределами территории РФ.

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