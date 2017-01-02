Законы, вступающие в силу в 2017 году

Новые законы и поправки, внесенные в старые, по традиции вступят в силу 1 января 2017 года.

Про ОСАГО

С нового года подорожает обязательный страховой полис ОСАГО. Отныне его цена будет зависеть от числа нарушений. Если их будет много, то стоимость полиса увеличится втрое. Зато все страховые компании, работающие на этом рынке, обяжут продавать электронные полисы ОСАГО. При этом, если клиент в электронном заявлении укажет неверные данные, чтобы снизить стоимость страховки, при возникновении ЧП страховая сможет взыскать с клиента всю выплату пострадавшему или разницу между нормальной ценой и заниженной.

Про ГЛОНАСС

С 1 января все новые автомобили в России должны оснащаться спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для автоматического оповещения о ДТП.

Про должников

Вступает в силу закон о коллекторах, призванный защитить права должников и упорядочить работу взыскателей. Он предъявляет особые требования к уставному капиталу (10 млн рублей), а также методам работы. Так, с нового года коллекторы смогут встречаться с должниками не чаще раза в неделю, звонить — не чаще двух раз в неделю. Также запрещается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. За нарушение режима общения предусмотрен штраф — до 2 млн рублей. При этом должник сможет отказаться от личного общения с коллектором, переориентировав его на адвоката.

Законом не допускается применение физической силы, угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение. Передача персональных данных должника взыскателю, который приобрел права требования по кредиту, согласно законопроекту, возможна только при наличии согласия самого гражданина.

Про мигрантов

Новый закон вводит дополнительную пошлину за сертификат о знании русского языка и истории России, без которого мигрантам не устроиться на работу легально. Размер пошлины составит от 600 до 1000 рублей. При этом 80% уплаченных мигрантами средств пойдет в бюджет субъекта, 20% — в бюджет государства.

Коммунальные платежи

Новшества в квитанциях ожидают жителей многоквартирных домов. Там появится новый пункт по ОДН (общедомовые нужды). Это вода, теплоэнергия и электроэнергия, показания по которым фиксируются общими счетчиками на доме и делятся между квартирами. Вместе со строкой об ОДН добавится ещё одна трата - за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Напомним, что сейчас расходы за вывоз ТКО включаются в «содержание и ремонт жилого помещения». Но с 1 января нового года эта услуга из жилищной перейдёт в коммунальную. Пока что по стране в среднем плата за вывоз мусора составляет 2,5 рубля за квадратный метр.

Про налоги

Неплательщиков налога на имущество с нового года будут наказывать штрафом. То есть, гражданам, своевременно не сообщившим в налоговую инспекцию о наличии квартиры, земли или автомобиля, придется заплатить штраф в размере 20% от неоплаченной суммы налога. Касается это только тех, кому не пришло уведомление об уплате налога.

С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС. Теперь это будет единый социальный страховой сбор — ЕССС. Именно налоговая инспекция будет проверять страхователей и распределять полученные средства. Такая реформа обещает повысить собираемость налогов и существенно упростить процедуру для плательщиков. К концу 2016 года службы ФНС должны завершить сверку списков всех страхователей и передать их в местные налоговые службы. Будет легко сопоставить данные по страховым отчислениям с поступлениями от НДФЛ. В случае неуплаты страховых взносов Госдумой предусмотрена уголовная ответственность.

Про недвижимость

В России создается Единый государственный реестр недвижимости и единая учетно-регистрационная система. Это даст возможность гражданам сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в любом офисе Росреестра вне зависимости от того, где расположен регистрируемый объект. В регистрирующий орган можно будет подать всего одно заявление, и через 10 дней будут выполнены сразу и кадастровый учет, и регистрация прав.

С 1 марта 2017 года отменяется бесплатная приватизация жилья.

Про больничный

С 2017 года врачи начнут выписывать электронные больничные листы. Электронный документ будет оформляться благодаря автоматизированной информационной системе и подписываться электронной подписью уполномоченных для этого лиц. Электронный больничный лист будет наделен такой же силой, как и бумажный.

Также с нового года будет изменен порядок начисления денег по временной нетрудоспособности. Болеть станет совсем невыгодно, особенно для работников с небольшим стажем. Для оплаты больничного листа будет установлена новая формула, согласно которой целиком средняя зарплата будет начисляться при стаже от 15 лет, 80% средней заработной платы — для проработавших не менее 8 лет, 60% — для остальных работников.

Про материнский капитал

Сертификат на получение материнского капитала с 2017 года можно будет получить как в электронном виде, так и на бумаге. Сумма выплат возрастет до 480 тыс. рублей. Потратить их станет возможным в том числе на товары, облегчающие детям-инвалидам адаптацию в обществе. Напомним, что в настоящее время принято решение продлить действие закона о маткапитале до конца 2018 года.

Про пенсии

В начале 2017 года всем пенсионерам выдадут единовременную сумму в размере 5 тысяч рублей. Это вместо традиционного индексирования, равноценного инфляции. Вновь начисляемая пенсия будет считаться уже с учетом уровня инфляции. Повышение пенсий в 2017 году пройдет по следующему графику: с 1 января - для сельскохозяйственных работников; с 1 февраля - пенсия по возрасту; с 1 апреля - социальные выплаты; с 1 октября - пенсии военнослужащим. Пока неизвестно, как будет обстоять дело с индексацией пенсий для работающих граждан, возможно, они получат компенсацию только после увольнения.

Про зарплаты

С середины 2017 года (1 июля) на 300 рублей или 4% увеличится МРОТ. Если раньше речь шла о сумме в 7500 рублей, то сейчас — 7800 рублей.

Про образование

Благодаря изменению в законе «Об образовании» были чётко разделены понятия «общее» и «профессиональное» образование. Общее является бесплатным и делится на ступени: дошкольное, начальное, основное, среднее. Профессиональное образование также состоит из уровней: среднего профессионального, бакалавриата (высшее), магистратуры (или специалистов), аспирантуры. Каждый ребенок имеет право на получение образования.