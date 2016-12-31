В Ачинске завершили строительство перинатального центра

В городе Ачинске Красноярского края введено в эксплуатацию новое здание перинатального центра.

Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2 рассчитан на 120 коек, из них 50 составит послеродовое отделение, отделение II этапа выхаживания новорожденных — 30 кроваток, отделение патологии беременности — 25 коек, отделение гинекологии — 15 коек.

В настоящее время продолжается поставка медицинского оборудования. Акт ввода в эксплуатацию объекта подписан 29 декабря 2016 года. Срок завершения работ по лицензированию — 1 февраля 2017 года.

Накануне на объекте побывал губернатор Виктор Толоконский. Вместе с главным врачом перинатального центра Александром Третьяковым и мэром Ачинска Илаем Ахметовым он осмотрел помещения отделения патологии новорожденных, послеродового отделения, оборудование центра и встретился со специалистами, прошедшими специальную подготовку для работы в новом центре.

Глава региона поручил в сжатые сроки завершить поставку медицинского оборудования для скорейшего проведения лицензирования учреждения.