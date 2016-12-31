Красноярец выиграл 500 тысяч рублей на шоу Comedy Баттл на ТНТ

Красноярский юморист Алексей Бахметьев и его коллега из Читы Антон Остерников в дуэте «Антон и Алексей» заняли второе место в финале шоу «Сomedy Баттл» на телеканале ТНТ и выиграли 500 тысяч рублей. Видеозапись опубликована на Rutube 31 декабря.

Участие в финале принимали 17 команд. «Антон и Алексей» показывали номер про москвича в новогоднюю ночь, которого госпитализировали.

«Я счастлив, что так смешно было сейчас», — сказал один из судей Семен Слепаков.

По словам ведущего Павла Воли, это последний сезон, так как проект «Сomedy Баттл» закрывается. Главный приз шоу — 7 млн рублей — получил дуэт из Нальчика под названием «Лена Кука».

Для красноярско-читинского дуэта участие в «Сomedy Баттл» — опыт не первый. В предыдущих сезонах до полуфинала они доходили уже дважды.