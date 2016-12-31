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Дарья Антонюк стала победительницей пятого сезона проекта «Голос»

Главная Общество
Красноярск
10:18 31 Декабря 2016
общество, культура, голос, шоу
Автор: Sibnovosti.ru
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Двадцатилетняя певица из Красноярского края Дарья Антонюк победила в пятом сезоне музыкального шоу «Голос». Итоги опубликованы на сайте «Первого канала».

В финале она исполнила русский романс Бориса Фомина и Константина Подревского «Дорогой длинною». В ходе SMS-голосования сообщения в поддержку Антонюк отправили 53,6% зрителей. Второе место занял Александр Панайотов с 46,5% голосов.

Помимо статуэтки, победительница получила сертификат на один миллион рублей для съемки музыкального клипа.

Кроме Антонюк и Панайотова, в финале участвовали Кайрат Примбердиев и Сардор Милано.

На объявлении результатов голосования девушка не смогла сдержать слез. В интервью после победы она кашляла: «Я не понимаю, что происходит. Победила, но не понимаю».

Антонюк — выпускница вокальной студии, начинающая актриса, она учится в Школе-студии МХАТ. Родилась в Красноярском крае 25 января 1996 году. В городе Зеленогорск прошло все детство и юность будущей звезды. Девочка хорошо пела с детства, а потому начала посещать музыкальную студию «Талисман». Когда окончила школу, поехала покорять Москву. На шоу «Голос» девушка обратила на себя внимания сразу же. К ней повернулись сразу 4 наставника и даже поспорили, пытаясь перетянуть Дарью в свою команду.

Впервые вокальное телевизионное шоу «Голос» стартовало в эфире «Первого канала» в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Проект является российской адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском ТВ. Все сборы от шоу традиционно пойдут на благотворительность. В этом году помощь получили Фонд Константина Хабенского, центр поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом», Фонд Елизаветы Глинки «Справедливая помощь» и др.

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