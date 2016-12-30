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Сибирское агентство новостей
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Городские службы в праздники перейдут на усиленный режим работы

Главная Общество
Красноярск
14:54 30 Декабря 2016
общество, город, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Работа всех городских служб во время новогодних каникул будет проходить в усиленном режиме – ежедневное круглосуточное дежурство будет осуществляться персоналом из числа руководящего состава. Об этом сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства.

Также обеспечено круглосуточное дежурство аварийных бригад на рабочих местах, предприняты дополнительные меры безопасности по усилению режима охраны промышленных зон.

Сформированы графики работ в праздничные дни дворников, уборщиц, согласованы графики вывоза автотранспортом бытовых отходов от многоквартирных домов.

В новогодние праздники будет продолжена работа по содержанию улично-дорожной сети города. Уже утром 1-го  января работники «Управления зеленого строительства»  выйдут на уборку  мест проведения массовых гуляний.

Начиная со 2 января бригадами «УЗС» будет осуществляться уборка скверов, парков, где традиционно отдыхают горожане. В целом в течение суток ежедневно в городе работают около 250 единиц собственной техники. Кроме этого на каждом предприятии заключены договоры, которые позволят в случае необходимости привлекать в период новогодних праздников дополнительную технику.

Нормативным запасом ГСМ все предприятия обеспечены. Постоянный запас противогололедных  материалов для борьбы с гололедицей и снежным накатом на период новогодних праздников в наличии. В первую очередь внимание будет уделено самым сложным участкам и маршрутам движения общественного транспорта.

Горожане могут оставлять заявки на уборку города в 005 (если речь идет об уборке дорог и тротуаров) и в своих управляющих организациях (если речь идет о придомовых территориях).

По материалам пресс-службы городской администрации

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