Назначен новый руководитель агентства по управлению госимуществом края

Назначен глава управления госимуществом Красноярского края. Должность занял Андрей Самохин, бывший депутат Заксобрания края. Распоряжение за подписью губернатора опубликовано на официальном портале региона.

Должность оставалась вакантной с мая 2016 года, когда с государственной гражданской службы по собственной инициативе уволился Игорь Айзенберг.

Новый глава ведомства назначен на пост главы агентства на трехлетний срок.

Андрей Самохин родился 30 июня 1959 года. Получил образование в Красноярском институте цветных металлов по специальности «горный инженер». В 2001 году также получил дополнительное образование в Красноярском государственном университете.

В разное время работал руководителем аппарата в администрации Норильска, исполнительным директором Фонда социальной защиты населения НПР. В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края второго созыва.

Фото: gnkk.ru