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Назначен новый руководитель агентства по управлению госимуществом края

Главная Общество
Красноярск
14:46 30 Декабря 2016
общество, назначения
Автор: Sibnovosti.ru
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Назначен глава управления госимуществом Красноярского края. Должность занял Андрей Самохин, бывший депутат Заксобрания края. Распоряжение за подписью губернатора опубликовано на официальном портале региона.

Должность оставалась вакантной с мая 2016 года, когда с государственной гражданской службы по собственной инициативе уволился Игорь Айзенберг.

Новый глава ведомства назначен на пост главы агентства на трехлетний срок.

Андрей Самохин родился 30 июня 1959 года. Получил образование в Красноярском институте цветных металлов по специальности «горный инженер». В 2001 году также получил дополнительное образование в Красноярском государственном университете.

В разное время работал руководителем аппарата в администрации Норильска, исполнительным директором Фонда социальной защиты населения НПР. В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края второго созыва.

Фото: gnkk.ru

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