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В Центральном районе Красноярска подвели итоги года

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Красноярск
14:15 30 Декабря 2016
общество, итоги, администрация
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В Центральном районе Красноярска продолжает развиваться жилой район «Покровский», начинается активное строительство жилого микрорайона «Солонцы-2».

За последние два года в «Покровском» построено порядка 20 многоэтажных жилых домов. С момента ввода первых жилых домов численность района возросла на 40%. В 2016 году, для удобства жителей «Покровского» и «Покровки», на участке от ул. Чернышевского до ул. Шевцовой построили полкилометра дороги за 77 млн. рублей. С площадки, предусмотренной под дорогу, было убрано 59 незаконных гаражей и более 50 самовольных подвалов.

В ближайших планах администрации района совместно с СибГАУ и МБОУ «Средняя школа № 153» — обустройство в районе ул. Мужества, 16 – «Дендропарка» для проведения практических занятий студенческой и школьной молодежи.

В 2016 году основными направлениями деятельности администрации района все также являлись:

  • создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения,
  • поддержание благоустройства и содержания территории района в надлежащем порядке,
  • поддержка инициатив жителей района в формировании новых общественных пространств.

В 2017 году предстоит реализовать новые проекты, часть из них будет реализована на основе механизма частно-муниципального партнерства.

«В их числе благоустройство участка в районе ул. Абытаевской, которое взял на себя Новоангарский комбинат. Руководитель предприятия выступил с инициативой создания сквера. Мы со своей стороны запланировали на следующий год выполнить ремонт проезда, ведущего к этому объекту. В 2017 году появится также сквер Геологов на пересечении улиц Карла Маркса и Вейнбаума. В апреле, накануне Дня геолога, состоится торжественное открытие скульптурной композиции, остальные работы запланированы на летние месяцы» - отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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