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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Дарья Антонюк заболела перед финалом шоу «Голос»

Главная Общество
Красноярск
13:40 30 Декабря 2016
болезнь, общество, культура, телевидение, зеленогорск
Автор: Sibnovosti.ru
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Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк заболела перед финалом шоу «Голос» на Первом канале. Артистка призналась, что у нее практически пропал голос.

«Сразу после полуфинала я заболела, довольно сильно: нос, кашель, больное горло и самое нежеланное, но вытекающее последствие — потеря голоса. Только вчера он стал немного появляться», — написала девушка на своей странице «ВКонтакте» вечером 29 декабря.

Антонюк призналась, что будет выступать с помощью импровизации. Девушка добавила, что она чувствует себя «слетевшей с дистанции», но при этом «не жалуется».

«Репетиций у меня нет и не будет, попробуем импровизировать! Надеюсь, что-нибудь получится!», — заявила певица.

Прямой эфир финала телепроекта «Голос» начнется 31 декабря в 1:30 по красноярскому времени. Кроме Антонюк, за победу поборются Кайрат Примбердиев, Сардор Милано и Александр Панайотов.

Фото: страница Дарьи Антонюк в соцсети «ВКонтакте»

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