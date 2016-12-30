Певица из Зеленогорска Дарья Антонюк заболела перед финалом шоу «Голос» на Первом канале. Артистка призналась, что у нее практически пропал голос.

«Сразу после полуфинала я заболела, довольно сильно: нос, кашель, больное горло и самое нежеланное, но вытекающее последствие — потеря голоса. Только вчера он стал немного появляться», — написала девушка на своей странице «ВКонтакте» вечером 29 декабря.

Антонюк призналась, что будет выступать с помощью импровизации. Девушка добавила, что она чувствует себя «слетевшей с дистанции», но при этом «не жалуется».

«Репетиций у меня нет и не будет, попробуем импровизировать! Надеюсь, что-нибудь получится!», — заявила певица.

Прямой эфир финала телепроекта «Голос» начнется 31 декабря в 1:30 по красноярскому времени. Кроме Антонюк, за победу поборются Кайрат Примбердиев, Сардор Милано и Александр Панайотов.

Фото: страница Дарьи Антонюк в соцсети «ВКонтакте»