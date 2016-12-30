Храм на Стрелке планируют построить к 2019 году

Строительство кафедрального собора на «Стрелке» в центре Красноярска начнется в 2017 году. Об этом сообщил губернатор Виктор Толоконский на встрече с журналистами 29 декабря.

«В следующем году, думаю, начнем работать по строительству главного православного храма на Стрелке, прямо на самом лучшем месте Красноярска», — рассказал Виктор Толоконский.

Завершить работы предполагается к 2019 году.

Ранее сообщалось, что строительство храма на «Стрелке» откладывается из-за бумажной волокиты. В красноярской епархии уточняли, что строить кафедральный собор не станут — сперва нужно закончить возведение нескольких других храмов на территории города.

Напомним, в 2012 году с визитом в Красноярск приехал патриарх Кирилл и предложил восстановить храм именно на набережной вблизи БКЗ. Однако оказалось, что землю вблизи Виноградовского моста еще при Петре Пимашкове сдали в аренду, причем без каких-либо торгов московским предпринимателям.

В итоге главе города Эдхаму Акбулатову удалось договориться о возвращении земли муниципалитету под строительство храма. Примечательно, что «Красноярскгражданпроект» даже подготовил эскизные предложения, все чертежи собора отправили в Санкт-Петербурге. Оставалось только оформить необходимые документы, но эта процедура затянулась на три года: в сентябре 2013-го на месте будущего храма освятили закладной камень и крест, и на том все остановилось.

Богородице-Рождественский кафедральный собор был построен по проекту архитектора Константина Тона стараниями купцов и золотопромышленников. Это был самый большой храм в Сибири и дореволюционном Красноярске.