В Минусинске демонтировали мешавший водителям видеоэкран

В Минусинске мэрию обязали демонтировать незаконный видеоэкран, мешающий водителям автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

Судебные приставы завели исполнительное производство на администрацию города и на индивидуального предпринимателя, владеющего экраном. Суд обязал их демонтировать двухстороннюю рекламную конструкцию.

«Помимо целого ряда нарушений требований ГОСТа, влияющих на безопасность дорожного движения, от яркости изображений, превышающей фотометрические характеристики дорожных знаков до высоты рекламной конструкции, существовала фундаментальное нарушение размещения световой рекламы», — говорится в сообщении.

В результате экран был полностью демонтирован. Как отметили в УФССП, дело окончилось фактическим исполнением.