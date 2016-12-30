30 декабря
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
60.27
 
€ 63.02
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

В Минусинске демонтировали мешавший водителям видеоэкран

Главная Общество
Красноярск
13:45 30 Декабря 2016
общество, реклама, экранизация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Минусинске мэрию обязали демонтировать незаконный видеоэкран, мешающий водителям автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

Судебные приставы завели исполнительное производство на администрацию города и на индивидуального предпринимателя, владеющего экраном. Суд обязал их демонтировать двухстороннюю рекламную конструкцию.

«Помимо целого ряда нарушений требований ГОСТа, влияющих на безопасность дорожного движения, от яркости изображений, превышающей фотометрические характеристики дорожных знаков до высоты рекламной конструкции, существовала фундаментальное нарушение размещения световой рекламы», — говорится в сообщении. 

В результате экран был полностью демонтирован. Как отметили в УФССП, дело окончилось фактическим исполнением.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Городские службы в праздники перейдут на усиленный режим работы

Городские службы в праздники перейдут на усиленный режим работы

30 Декабря 2016 г.
Обеспечено круглосуточное дежурство аварийных бригад
Новости Красноярска: Назначен новый руководитель агентства по управлению госимуществом края

Назначен новый руководитель агентства по управлению госимуществом края

30 Декабря 2016 г.
Должность оставалась вакантной с мая 2016 года
Новости Красноярска: В Центральном районе Красноярска подвели итоги года

В Центральном районе Красноярска подвели итоги года

30 Декабря 2016 г.
Продолжает развиваться жилой район «Покровский», начинается строительство «Солонцов-2»
Новости Красноярска: Дарья Антонюк заболела перед финалом шоу «Голос»

Дарья Антонюк заболела перед финалом шоу «Голос»

30 Декабря 2016 г.
Певица призналась, что у нее практически пропал голос
Новости Красноярска: Храм на Стрелке планируют построить к 2019 году

Храм на Стрелке планируют построить к 2019 году

30 Декабря 2016 г.
Строительство начнется в 2017 году
Новости Красноярска: В новом терминале Емельяново будет пятиуровневая система досмотра багажа

В новом терминале Емельяново будет пятиуровневая система досмотра багажа

30 Декабря 2016 г.
Губернатор провел инспекцию по стройке
Новости компаний
30/12
Больше количества мест в школе микрорайона «Преображенский»
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

26 Декабря 2016 г.
Бизнесмен и политик считает, что тренер «должен защитить себя сам»
Новости Красноярска: 14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

27 Декабря 2016 г.
Еще двое пострадавших были доставлены в больницу
Новости Красноярска: При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

25 Декабря 2016 г.
Все трое числятся в списках погибших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.