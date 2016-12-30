30 декабря
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
60.27
 
€ 63.02
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

В новом терминале Емельяново будет пятиуровневая система досмотра багажа

Главная Общество
Красноярск
13:14 30 Декабря 2016
самолет, строительство, правительство, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Виктор Толоконский побывал на стройке нового терминала аэропорта «Емельяново». Сейчас там завершены основные работы по строительству фасада, закрыт тепловой контур. Строители переходят к монтажу электрики и инженерных коммуникаций. Скоро начнется и внутренняя отделка.

В новом терминале будет пятиуровневая система досмотра багажа, 6 телетрапов, 21 лифт, 5 эскалаторов. На первом этаже расположатся стойки регистрации, на втором будет общий зал ожидания. Третий этаж займут пункты досмотра и залы вылета, четвертый — залы повышенной комфортности.

Аэровокзальный комплекс будет принимать внутренние и международные рейсы, пассажиропоток составит до 3,5 миллионов человек в год. Заработает объект в декабре 2017 года. По словам директора аэропорта Андрея Метцлера, новый аэропорт станет самой современной и функциональной воздушной гаванью на востоке страны.

«Аэропорт является лицом города и края, формирует восприятие региона со стороны прибывающих к нам людей. Несомненно, с завершением строительства Красноярский край получит новый толчок к развитию всех сфер жизни», — сказал Виктор Толоконский.

Губернатор оценил темп и качество работ и порекомендовал по окончанию стройки обратить особое внимание на формирование расписания рейсов для увеличения международных направлений. Толоконский уверен в том, что после запуска терминала пассажиропоток вырастет.

Напомним, проект реализуется в два этапа: сначала будет построен новый терминал, реконструирован аванперрон и благоустроена территория. Второй этап начнется после Универсиады: запланированы возведение многоярусной парковки, реконструкция терминала внутренних вылетов и установка вантовых конструкций.

По материалам пресс-службы правительства Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске демонтировали мешавший водителям видеоэкран

В Минусинске демонтировали мешавший водителям видеоэкран

30 Декабря 2016 г.
Экран был изготовлен не по ГОСТу
Новости Красноярска: Дарья Антонюк заболела перед финалом шоу «Голос»

Дарья Антонюк заболела перед финалом шоу «Голос»

30 Декабря 2016 г.
Певица призналась, что у нее практически пропал голос
Новости Красноярска: Храм на Стрелке планируют построить к 2019 году

Храм на Стрелке планируют построить к 2019 году

30 Декабря 2016 г.
Строительство начнется в 2017 году
Новости Красноярска: Строительство съезда с 4 моста проконтролируют за 61 млн рублей

Строительство съезда с 4 моста проконтролируют за 61 млн рублей

30 Декабря 2016 г.
Надзирателям предстоит проверять все документы и объемы работ
Новости Красноярска: В «Арене-Север» «поменяли» местами спортсменов в честь юбилея

В «Арене-Север» «поменяли» местами спортсменов в честь юбилея

30 Декабря 2016 г.
Необычный видеоролик появился в соцсети «ВКонтакте»
Новости Красноярска: «Историческому кварталу» в Красноярске обновили совет директоров

«Историческому кварталу» в Красноярске обновили совет директоров

30 Декабря 2016 г.
В обновленный состав вошли пять представителей
Новости компаний
30/12
Больше количества мест в школе микрорайона «Преображенский»
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

27 Декабря 2016 г.
Мужчина рассказал, что хотел побыть в одиночестве
Новости Красноярска: 14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

27 Декабря 2016 г.
Еще двое пострадавших были доставлены в больницу
Новости Красноярска: Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

27 Декабря 2016 г.
Хоккеист признался, что слова тренера сборной «было стыдно слышать»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.