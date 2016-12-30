Строительство съезда с 4 моста проконтролируют за 61 млн рублей

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю ищет подрядчика, который проконтролирует строительство развязки от 4 моста до ул. Копылова через Николаевку. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно материалам аукциона, потенциальному победителю требуется регулярно контролировать документацию и качество используемых материалов, а также инспектировать объемы работ и график их исполнения. Кроме того, специалистам нужно постоянно проводить исследования в лабораториях.

Первоначальная стоимость контракта — около 61 млн рублей. Контроль устанавливается до 15 декабря 2018 года.

Прием заявок от всех желающих продлится до 20 января. Победитель торгов станет известен 24 января.

Напомним, строительством развязки в Николаевке занимается компания «Сибиряк». Стоимость работ оценивается в 3,28 млрд рублей. Дорога соединит 4 мост и Студгородок напрямую, что позволит разгрузить центр Красноярска.