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Сибирское агентство новостей
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Строительство съезда с 4 моста проконтролируют за 61 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
13:11 30 Декабря 2016
общество, красноярск, строительство, торги, аукцион, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю ищет подрядчика, который проконтролирует строительство развязки от 4 моста до ул. Копылова через Николаевку. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно материалам аукциона, потенциальному победителю требуется регулярно контролировать документацию и качество используемых материалов, а также инспектировать объемы работ и график их исполнения. Кроме того, специалистам нужно постоянно проводить исследования в лабораториях.

Первоначальная стоимость контракта — около 61 млн рублей. Контроль устанавливается до 15 декабря 2018 года.

Прием заявок от всех желающих продлится до 20 января. Победитель торгов станет известен 24 января.

Напомним, строительством развязки в Николаевке занимается компания «Сибиряк». Стоимость работ оценивается в 3,28 млрд рублей. Дорога соединит 4 мост и Студгородок напрямую, что позволит разгрузить центр Красноярска.

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