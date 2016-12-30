В «Арене-Север» «поменяли» местами спортсменов в честь юбилея

Спорткомплекс «Арена-Север» встретил 5-летний юбилей необычным видеороликом, в котором спортсмены разного плана «меняются» местами. Клип опубликован в соцсети «ВКонтакте».

Сначала создатели ролика напомнили, что на базе «Арены-Север» тренируются три спортивных клуба — БК «Енисей», ХК «Сокол» и СДЮСШОР по фигурному катанию. Для «эксперимента» были взяты по одному представителю от каждой команды. Спортсменам предложили поменяться ролями: хоккеист занялся баскетболом, баскетболист — фигурным катанием, а фигурист — хоккеем.

Затем камера показывает, как атлеты адаптируются к необычным для них условиям. Надо сказать, получается это с трудом: хоккеист никак не может попасть в баскетбольное кольцо, баскетболист пытается прокатиться на фигурных коньках, а фигурист не попадает по хоккейным воротам.

Авторы инициативы отметили, что их клип приурочен к юбилею «Арены-Север». В этом году спорткомплекс отметил свое 5-летие.

Интересно, что красноярские спортивные деятели уже не в первый раз радуют горожан оригинальными задумками. В конце августа БК «Енисей» проанонсировал переезд в «Арену-Север» с помощью молодого игрока Сергея Митусова, «выскальзывающего» с паркета на лед. В декабре ФК «Енисей» выпустил новогодний мини-фильм о мечте, собравший 100 000 просмотров за несколько часов.

Видео: группа спортивных сооружений Красноярска в соцсети «ВКонтакте»