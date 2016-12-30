«Историческому кварталу» в Красноярске обновили совет директоров

Красноярский «Исторический квартал» обновил состав директоров. Вместо бывшего и.о. директора общества Кирилла Бучеля на эту должность рекомендовали депутата Горсовета Владимира Пястолова. Информацию об этом корреспонденту Sibnovosti.ru подтвердил член совета директоров и коллега Пястолова по парламенту Константин Сенченко.

По словам депутата, уже в 2017 году обновленный состав директоров АО «Исторический квартал» будет определяться с кандидатурой на пост будущего директора. Окончательно кандидата утвердят городские парламентарии.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, в сформированный совет директоров вошли пять представителей Красноярска: замруководителя департамента социально-экономического развития Максим Батуров, замруководителя юридического управления Татьяна Калужских, депутаты Горсовета Владимир Пястолов, Константин Сенченко и Геннадий Торгунаков.

Напомним, АО «Исторический квартал» было создано 27 августа прошлого года. Организация привлекает инвестиции в сохранение памятников культуры, расположенных в границах улиц Горького, Бограда, Декабристов и Карла Маркса. Главная цель общества — сохранить архитектурный облик, эстетику уникальных с точки зрения истории объектов города и в то же время придать им новое содержание.

Примечательно, что уже около полугода совет директоров не может согласовать кандидатуру на пост директора «Исторического квартала».