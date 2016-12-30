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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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«Историческому кварталу» в Красноярске обновили совет директоров

Главная Общество
Красноярск
11:29 30 Декабря 2016
общество, депутаты, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский «Исторический квартал» обновил состав директоров. Вместо бывшего и.о. директора общества Кирилла Бучеля на эту должность рекомендовали депутата Горсовета Владимира Пястолова. Информацию об этом корреспонденту Sibnovosti.ru подтвердил член совета директоров и коллега Пястолова по парламенту Константин Сенченко.

По словам депутата, уже в 2017 году обновленный состав директоров АО «Исторический квартал» будет определяться с кандидатурой на пост будущего директора. Окончательно кандидата утвердят городские парламентарии.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, в сформированный совет директоров вошли пять представителей Красноярска: замруководителя департамента социально-экономического развития Максим Батуров, замруководителя юридического управления Татьяна Калужских, депутаты Горсовета Владимир Пястолов, Константин Сенченко и Геннадий Торгунаков.

НапомнимАО «Исторический квартал» было создано 27 августа прошлого года. Организация привлекает инвестиции в сохранение памятников культуры, расположенных в границах улиц Горького, Бограда, Декабристов и Карла Маркса. Главная цель общества — сохранить архитектурный облик, эстетику уникальных с точки зрения истории объектов города и в то же время придать им новое содержание.

Примечательно, что уже около полугода совет директоров не может согласовать кандидатуру на пост директора «Исторического квартала».

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