30 декабря
Красноярск
погода -9 °C
курсы валют
60.27
 
€ 63.02
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Нераспроданные елки скормят животным «Роева ручья»

Главная Общество
Красноярск
10:41 30 Декабря 2016
зоопарк, общество, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» просит бизнесменов не выбрасывать нераспроданные елки и пихты. Деревья можно поставить в вольерах и скормить животным, которые содержатся в зоопарке.

«Парк не принимает елки, ранее использовавшиеся в качестве домашнего украшения. На них могут остаться кусочки мишуры или же части игрушек. А это может серьезно навредить нашим питомцам», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Работники «Роева ручья» добавляют, что для удобства деревья можно не завозить в сам парк, а оставить на входе. Смотрители обязательно «передадут» елки животным.

Интересно, что идея кормить зверей новогодними елками уже давно практикуется в Европе. Например, слоны из зоопарка Берлина ежегодно съедают деревья, которые продавцы не смогли реализовать перед праздниками.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дом на Гайдашовке украсили Дедом Морозом с мешком подарков

Дом на Гайдашовке украсили Дедом Морозом с мешком подарков

30 Декабря 2016 г.
Необычную идею уже оценили пользователи Сети
Новости Красноярска: Красноярские дорожники заказали «роскошный» автомобиль за 3 млн рублей

Красноярские дорожники заказали «роскошный» автомобиль за 3 млн рублей

30 Декабря 2016 г.
Активисты ОНФ назвали данную закупку расточительной
Новости Красноярска: В красноярской женской колонии открыли современный жилой комплекс

В красноярской женской колонии открыли современный жилой комплекс

30 Декабря 2016 г.
Строительство общежитий велось в течение 2 лет
Новости Красноярска: Красноярский фотограф стал призером в конкурсе от National Geographic

Красноярский фотограф стал призером в конкурсе от National Geographic

30 Декабря 2016 г.
Александр Нерозя предоставил на конкурс фотографию природного парка Ергаки
Новости Красноярска: На праздничных выходных в Красноярске будет тепло и снежно

На праздничных выходных в Красноярске будет тепло и снежно

30 Декабря 2016 г.
Температура воздуха в новогоднюю ночь опустится до -7°C
Новости Красноярска: Объявлены торги на строительство трасс для фристайла к Универсиаде

Объявлены торги на строительство трасс для фристайла к Универсиаде

30 Декабря 2016 г.
Ранее аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок
Новости компаний
30/12
Больше количества мест в школе микрорайона «Преображенский»
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

26 Декабря 2016 г.
Красноярца в последний раз видели в районе автовокзала «Восточный»
Новости Красноярска: Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

27 Декабря 2016 г.
Мужчина рассказал, что хотел побыть в одиночестве
Новости Красноярска: 14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

27 Декабря 2016 г.
Еще двое пострадавших были доставлены в больницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.