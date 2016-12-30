Нераспроданные елки скормят животным «Роева ручья»

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» просит бизнесменов не выбрасывать нераспроданные елки и пихты. Деревья можно поставить в вольерах и скормить животным, которые содержатся в зоопарке.

«Парк не принимает елки, ранее использовавшиеся в качестве домашнего украшения. На них могут остаться кусочки мишуры или же части игрушек. А это может серьезно навредить нашим питомцам», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Работники «Роева ручья» добавляют, что для удобства деревья можно не завозить в сам парк, а оставить на входе. Смотрители обязательно «передадут» елки животным.

Интересно, что идея кормить зверей новогодними елками уже давно практикуется в Европе. Например, слоны из зоопарка Берлина ежегодно съедают деревья, которые продавцы не смогли реализовать перед праздниками.