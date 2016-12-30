30 декабря
Красноярск
погода -9 °C
курсы валют
60.27
 
€ 63.02
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Дом на Гайдашовке украсили Дедом Морозом с мешком подарков

Главная Общество
Красноярск
10:34 30 Декабря 2016
инициатива, новый год, красноярск, соцсети, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Здание на красноярской Гайдашовке необычно украсили к Новому году. На водопроводную трубу повесили Деда Мороза, который лезет вверх с мешком подарков. Фотография украшения появилась в социальных сетях 29 декабря.

Автор снимка отметила, что Дед Мороз, разумеется, «не настоящий». Также девушка подчеркнула, что костюм волшебника больше похож на одежду Санта-Клауса.

Необычную затею уже оценили пользователи Сети. В комментариях красноярцы положительно отреагировали на инициативу. Некоторые с юмором отметили, что «дедушка спалился».

Интересно, что идеи украшать дома фигурами были весьма популярны в этом году. Так, в октябре на одном из домов по ул. Годенко появилась статуя древнегреческой музы танца Терпсихоры. В июле собственник другого дома по Годенко предложил поставить скульптуру ангела мира с подписью «Твори добро», однако идею отправили на доработку.

Фото: Юлия Новикова / Instagram

. 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 . Дед Мороз 🎅 лезет по трубе 😁с мешком подарков 🎁💝🎄🎉🎅 . Вот такую клевую идейку 💡я сегодня увидела на Гайдашовке в Красноярске . Дед Мороз 🎅 не настоящий,если кто не понял😁я тож такого хочу😂🤣😝на балкон😁 . А как вы украшаете свой дом 🏡?😊 . #идеи #украшениедома #дедморозлезетпотрубе #клеваяидея #назаметку #скоронг🎄🎅 #дедмороз #красныйнос #тыподаркинампринес😅 #фотоидеи #фотаючтовижу #фотаюнаходу #фотодедамороза #фотаюдлядуши #фотаючтоинтересно #christmas #jinglebells #fotografia #fotorus #fotosantaclaus #мск #спб #ростов #братск #кызыл #сочи #казахстан #омск #всехснаступающим🎄#красноярсклайф

Фото опубликовано 🔵NL_int Юлия Новикова (@_novikova_krsk)

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Нераспроданные елки скормят животным «Роева ручья»

Нераспроданные елки скормят животным «Роева ручья»

30 Декабря 2016 г.
Зоопарк попросил бизнесменов принести деревья
Новости Красноярска: Красноярские дорожники заказали «роскошный» автомобиль за 3 млн рублей

Красноярские дорожники заказали «роскошный» автомобиль за 3 млн рублей

30 Декабря 2016 г.
Активисты ОНФ назвали данную закупку расточительной
Новости Красноярска: В красноярской женской колонии открыли современный жилой комплекс

В красноярской женской колонии открыли современный жилой комплекс

30 Декабря 2016 г.
Строительство общежитий велось в течение 2 лет
Новости Красноярска: Красноярский фотограф стал призером в конкурсе от National Geographic

Красноярский фотограф стал призером в конкурсе от National Geographic

30 Декабря 2016 г.
Александр Нерозя предоставил на конкурс фотографию природного парка Ергаки
Новости Красноярска: На праздничных выходных в Красноярске будет тепло и снежно

На праздничных выходных в Красноярске будет тепло и снежно

30 Декабря 2016 г.
Температура воздуха в новогоднюю ночь опустится до -7°C
Новости Красноярска: Объявлены торги на строительство трасс для фристайла к Универсиаде

Объявлены торги на строительство трасс для фристайла к Универсиаде

30 Декабря 2016 г.
Ранее аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок
Новости компаний
30/12
Больше количества мест в школе микрорайона «Преображенский»
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Назначен новый глава ГУ МВД России по Красноярскому краю

Назначен новый глава ГУ МВД России по Красноярскому краю

29 Декабря 2016 г.
Начальником полиции стал Александр Речицкий, ранее работавший в Адыгее
Новости Красноярска: В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

26 Декабря 2016 г.
Красноярца в последний раз видели в районе автовокзала «Восточный»
Новости Красноярска: Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

27 Декабря 2016 г.
Мужчина рассказал, что хотел побыть в одиночестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.