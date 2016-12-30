Дом на Гайдашовке украсили Дедом Морозом с мешком подарков

Здание на красноярской Гайдашовке необычно украсили к Новому году. На водопроводную трубу повесили Деда Мороза, который лезет вверх с мешком подарков. Фотография украшения появилась в социальных сетях 29 декабря.
Автор снимка отметила, что Дед Мороз, разумеется, «не настоящий». Также девушка подчеркнула, что костюм волшебника больше похож на одежду Санта-Клауса.
Необычную затею уже оценили пользователи Сети. В комментариях красноярцы положительно отреагировали на инициативу. Некоторые с юмором отметили, что «дедушка спалился».
Интересно, что идеи украшать дома фигурами были весьма популярны в этом году. Так, в октябре на одном из домов по ул. Годенко появилась статуя древнегреческой музы танца Терпсихоры. В июле собственник другого дома по Годенко предложил поставить скульптуру ангела мира с подписью «Твори добро», однако идею отправили на доработку.
Фото: Юлия Новикова / Instagram
. 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 . Дед Мороз 🎅 лезет по трубе 😁с мешком подарков 🎁💝🎄🎉🎅 . Вот такую клевую идейку 💡я сегодня увидела на Гайдашовке в Красноярске . Дед Мороз 🎅 не настоящий,если кто не понял😁я тож такого хочу😂🤣😝на балкон😁 . А как вы украшаете свой дом 🏡?😊 . #идеи #украшениедома #дедморозлезетпотрубе #клеваяидея #назаметку #скоронг🎄🎅 #дедмороз #красныйнос #тыподаркинампринес😅 #фотоидеи #фотаючтовижу #фотаюнаходу #фотодедамороза #фотаюдлядуши #фотаючтоинтересно #christmas #jinglebells #fotografia #fotorus #fotosantaclaus #мск #спб #ростов #братск #кызыл #сочи #казахстан #омск #всехснаступающим🎄#красноярсклайф