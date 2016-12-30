Дом на Гайдашовке украсили Дедом Морозом с мешком подарков

Здание на красноярской Гайдашовке необычно украсили к Новому году. На водопроводную трубу повесили Деда Мороза, который лезет вверх с мешком подарков. Фотография украшения появилась в социальных сетях 29 декабря.

Автор снимка отметила, что Дед Мороз, разумеется, «не настоящий». Также девушка подчеркнула, что костюм волшебника больше похож на одежду Санта-Клауса.

Необычную затею уже оценили пользователи Сети. В комментариях красноярцы положительно отреагировали на инициативу. Некоторые с юмором отметили, что «дедушка спалился».

Интересно, что идеи украшать дома фигурами были весьма популярны в этом году. Так, в октябре на одном из домов по ул. Годенко появилась статуя древнегреческой музы танца Терпсихоры. В июле собственник другого дома по Годенко предложил поставить скульптуру ангела мира с подписью «Твори добро», однако идею отправили на доработку.

Фото: Юлия Новикова / Instagram