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Сибирское агентство новостей
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Больше количества мест в школе микрорайона «Преображенский»

Главная Общество
Красноярск
09:46 30 Декабря 2016
строительство, недвижимость, район, жилье, план
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Застройщик микрорайона Преображенский ООО «Красноярск-Сити» обратился с инициативой о назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и межевания территории жилого района Слобода Весны.

Согласно данного предложения основные изменения касаются социальных объектов. Так как микрорайон рассчитан для активной семейной аудитории, поэтому застройщик по своей инициативе предложил внести изменения и увеличить количество мест школы с 1000 на 1280. Надеемся на положительный результат и поддержку Администрации в общественных слушаниях.

Остальные вопросы касаются улучшений и технических моментов по эксплуатации и оптимизации пространства: выделение участка для подземных парковок по обслуживанию коммерческой недвижимости и участка с размещением в цоколе спортивного клуба и подземной автостоянки.

В целом планировочная структура ранее выполненного проекта планировки сохранена, красные линии остались без изменения. Дополнительно в соответствии с Проектом планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования выделены красными линиями озелененные пространства в кварталах №№ 2, 3, 5.

Средняя обеспеченность по жилому району – 30 м2/чел;

Фото: УК "Монолитхолдинг"
По материалам УК "Монолитхолдинг"

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