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Сибирское агентство новостей
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В красноярской женской колонии открыли современный жилой комплекс

Главная Общество
Красноярск
10:03 30 Декабря 2016
общество, гуфсин, красноярск, осужденные, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярской женской колонии №22 на ул. Парашютной состоялось торжественное открытие нового жилого комплекса для осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Строительство велось с 2015 года. Комплекс представляет собой два общежития (на 200 мест каждое), столовую, прачечную и клуб с досуговым центром и библиотекой. Все помещения соединены переходами, что позволяет перемещаться по объекту без выхода на улицу.

Комнаты в общежитии рассчитаны на 6-8 человек. В жилых помещениях уже стоит вся необходимая мебель, а в санузлах смонтирована современная сантехника. Все объекты оборудованы видеокамерами для обеспечения контроля и безопасности.

После заселения осужденных в новые комнаты одно из старых общежитий переоборудуют для женщин с детьми. Планируется, что в обновленном здании смогут проживать 24 человека.

В ГУФСИН отметили, что вопрос улучшения условий содержания осужденных стоит на особом контроле в ведомстве. Проживание заключенных приводится в соответствие с международными нормами и требованиями.

Фото: ГУФСИН России по Красноярскому краю

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