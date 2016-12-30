Красноярские дорожники заказали «роскошный» автомобиль за 3 млн рублей

В Красноярске региональное предприятие «Дорожно-эксплуатационная организация» объявило торги на покупку дорогостоящего легкового автомобиля за 3,2 млн рублей. Активисты ОНФ уже назвали данную закупку сомнительной.

«Стоимость и комплектация автомобиля не обоснованы рациональной необходимостью и позволяет отнести закупаемый автомобиль к предметам роскоши. Предлагаю значительно снизить бюджет аукциона, и закупить более бюджетный автомобиль», — рассказал общественник Марат Хамидуллин.

В документах аукциона указано, что автомобиль должен быть оснащен аудиостистемой и климат-контролем. При этом в салоне должна быть дорогостоящая обивка (ткань или кожа). По мнению активистов, данные характеристики относятся к предметам роскоши, а государственное предприятие может обойтись и без дорогостоящей иномарки.