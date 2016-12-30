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Красноярский фотограф стал призером в конкурсе от National Geographic

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Красноярск
09:44 30 Декабря 2016
красноярск, общество, конкурс, фотограф
Автор: Sibnovosti.ru
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Фотограф из Красноярска занял второе место в международном конкурсе от издания National Geographic. Александр Нерозя стал призером в номинации «Заповедная Россия». На конкурс он представил фотографию, сделанную в заповеднике Ергаки. Об этом фотограф сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«А у меня конец года отметился знаменательным 2 местом в конкурсе от National Geographic, к чему я шёл довольно долго. Но есть ещё к чему стремиться!», — написал Александр.

Церемонию награждения в московском «Доме художника» состоялась 28 декабря. Мероприятие вел известнвый шоумен Валдис Пельш, а награждал победителей журналист Леонид Круглов.

По словам Нерози, он несколько лет подряд отправлял свои фотографии на конкурс. Однако занять призовое место удалось только в этом году.

Фото: vk.com/nerozya

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