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Сибирское агентство новостей
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На праздничных выходных в Красноярске будет тепло и снежно

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Красноярск
09:17 30 Декабря 2016
общество, погода, красноярск, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске на предстоящих выходных синоптики пообещали умеренно теплую, но снежную погоду. По данным Gismeteo.ru, в субботу, 30 декабря, температура воздуха опустится до -9°C. Ближе к вечеру в городе потеплеет до -7°C. Днем западный ветер усилится до 5 м/c. Во второй половине дня возможен небольшой снег.

В субботу, 31 декабря, в городе будет еще теплее. Столбики термометров зафиксируются на отметке -4...-6°C. В новогоднюю ночь метеорологи прогнозируют снежную, но ветреную погоду (до 7 м/с).

Рекорд минимальной температуры воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января в Красноярске был зафиксирован в 1916 и 1917 гг., когда температура понижалась до -43°C. Рекорд максимальной температуры в новогоднюю ночь — +6°C — отмечался в 1979 и 1995 гг.

Утром, 1 января, ожидается до -5°C, днем — до -6°C, а к вечеру потеплеет до -3...-4°C. Ветер сменит направление на западное и будет дуть с порывами до 7 м/с. Весь день в Красноярске будет идти снег.

Добавим, что в первую неделю января синоптики обещают теплую зимнюю погоду. Дневные температуры будут держаться на отметке -4...+2°C. Ночью столбики термометров опустятся до -4...-7°C. Ожидаются обильные осадки в виде снега. Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

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