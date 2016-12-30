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Сибирское агентство новостей
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Объявлены торги на строительство трасс для фристайла к Универсиаде

Главная Общество
Красноярск
08:55 30 Декабря 2016
фристайл, универсиада, красноярск, общество, торги, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске вновь объявлены торги на строительство трасс для фристайла на Николаевской сопке. Объект нужен для проведения Универсиады-2019. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно материалам заказа, потенциальному подрядчику требуется вырубить деревья, демонтировать трамплин и снести несколько зданий. На месте нужно построить трассы для зимнего катания, помещение для судей и канатную дорогу.

Стоимость торгов осталась неизменной — 782 млн рублей. Срок завершения работ — до 1 июля 2018 года.

Напомним, первый аукцион на строительство трасс был признан несостоявшимся в конце ноября. На торги поступила только одна заявка, однако конкурсная комиссия отклонила запрос, сославшись на несоответствие установленным требованиям.

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