Объявлены торги на строительство трасс для фристайла к Универсиаде

В Красноярске вновь объявлены торги на строительство трасс для фристайла на Николаевской сопке. Объект нужен для проведения Универсиады-2019. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно материалам заказа, потенциальному подрядчику требуется вырубить деревья, демонтировать трамплин и снести несколько зданий. На месте нужно построить трассы для зимнего катания, помещение для судей и канатную дорогу.

Стоимость торгов осталась неизменной — 782 млн рублей. Срок завершения работ — до 1 июля 2018 года.

Напомним, первый аукцион на строительство трасс был признан несостоявшимся в конце ноября. На торги поступила только одна заявка, однако конкурсная комиссия отклонила запрос, сославшись на несоответствие установленным требованиям.