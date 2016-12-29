Ледовый городок Октябрьского района проверили на безопасность

Сотрудники администрации Октябрьского района вместе с подрядчиками проверили районный ледовый городок на безопасность. Горки изготовлены ровными, без острых углов, с бортами. На территории дежурит полиция, приняты меры по недопущению заезда машин в сквер. Также во время празднования здесь установят информацию с телефонами специалистов администрации района и экстренных служб.

«С учетом специфики строительного материала – льда – вопросам безопасности городка уделяется самое пристальное внимание. Подрядной организации дано поручение в течение всей работы ледового городка следить за целостностью конструкций, обновлять спуски горок, устранять опасные сколы и выбоины, а также удалять ледовые фигуры по мере их разрушения», – прокомментировал руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

Как отметил глава района, благодаря комплексу подобных мероприятий удалось избежать несчастных случаев в прошлом году.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска