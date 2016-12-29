Утвержден проект схемы теплоснабжения Красноярска

Приказом Министерства энергетики утвержден проект схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года. В плане подразумевается закрытие малоэффективных котельных в пользу современных источников для снижения себестоимости тепла и улучшения экологии.

Так, теплоснабжение Красноярска предполагается осуществлять от Красноярских ТЭЦ и основных крупных котельных – ООО «КраМЗЭнерго», ООО «РТК», АО «КрЭВРЗ». Снабжать теплом Северо-Западную часть города будет котельная № 12 ООО «КрасТЭК». Для этого ее реконструируют и увеличат мощность.

Проект был разработан в 2015 году, после этого велась его доработка администрацией Красноярска совместно с министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края. Основные вопросы возникали касательно более подробного обоснования принятых решений и оценки экологического воздействия теплоисточников. Также было уделено внимание тарифу. По предварительно оценке, базовые тарифы не изменятся.

Добавим, что схема теплоснабжения предполагает ежегодную актуализацию, что позволит корректировать заложенные в ней мероприятия с учетом возможных изменений в стратегии развития Красноярска.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска