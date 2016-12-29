Дольщикам высотки на ул. Грунтовой предложили «достроиться» за 100 млн рублей

В Красноярске дольщикам «СибСтройИнвеста» предложили вложить в многоэтажку по ул. Грунтовой еще 100 млн рублей. На эти деньги можно закончить строительство проблемного дома и заселить в него первых жильцов, уверен застройщик. Такой вариант обсудили депутаты красноярского Горсовета.

Но сами дольщики на это предложение ответили отказом. По их словам, они уже вложили сверхкрупные суммы и больше на уловки предпринимателе не поведутся. Между тем застройщик утверждает, что единственной на сегодняшний день альтернативной является банкротство СК. Только после этого дольщики смогут создать свой кооператив, как жители «Дома поэтов» по ул. Партизана Железняка и завершить объект.

Депутаты Горсовета, в свою очередь, снова предложили дольщикам и строительной фирме прийти к компромиссу и вместе найти решение проблемы. Рабочая группа народных избранников рекомендовала ООО «СибСтройИнвест» предоставить график завершения строительства с указанием наименований работ, подрядных организаций и сумм произведенной оплаты.

Напомним, что ранее отчаявшиеся дольщики «СибСтройИнвеста» обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь им решить проблему с долевым строительством. Дом по ул. Грунтовой, 28 должна была построить компания «Красноярец Плюс» еще в 2008 году. Однако в 2009 году застройщик обанкротился. В 2010 году дольщики начали устраивать пикеты. В 2013 году компания «СибСтройИнвест» взяла на себя обязательства достроить дом, но до сих пор многоэтажка достроена только до 10 этажа.

Фото: krasdom.ru