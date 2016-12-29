Будущее, которое наступит в 2017 году

Ученые и разработчики новых технологий всегда с неохотой рассказывали о будущем: никто не хочет повторить «успех» тех экспертов, которые 10 лет назад назвали смартфон лишь «нишевой игрушкой». Еще раньше говорили, что железный корабль никогда не поплывет, ракета никогда не сможет покинуть атмосферу Земли, а телевидение не продержится долго, потому что людям скоро надоест пялиться в фанерный ящик каждый вечер. «Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено», — сказал фантаст Уильям Гибсон. Сейчас это самое «будущее» в виде новых гаджетов и технологий сосредоточено в научных лабораториях и центрах разработки. Но уже в новом году кое-что обещают сделать доступным для всех.

Sibnovosti.ru предлагают подборку самых ожидаемых релизов 2017 года.

Вакцина от рака

За дело в начале 2016 года взялась частная американская компания TapImmune. Ученые с помощью генной инженерии намерены «научить» наш иммунитет уничтожать раковые клетки. Пока предлагается только лечение рака крови, но результаты исследований поражают: 93% пациентов успешно выздоровели.

Сама идея модификации лейкоцитов для уничтожения опухоли была предложена давно, многие пытались создать вакцину, но терпели неудачу.

TapImmune уже приступила к комплексной клинической программе, включающей и лечебную программу. Также ученые сотрудничают с клиникой Mayo на ранних этапах разработки профилактической вакцины.

Парящие динамики

LG обещает выпустить в новом году парящие над специальной подставкой Bluetooth-динамики, которые сможет купить любой желающий. Представленная компанией модель под названием PJ9 работает 10 часов, а после «приземляется» на подставку для подзарядки.

Что важно, динамик выдает качественный звук на все 360 градусов, а подставка служит сабвуфером. Севший на подзарядку динамик продолжит играть. Зарядив батареи, он снова взлетит.

Заряжающиеся за минуту батареи

Компания Zap&Go создала инновационные аккумуляторы Carbon-Ion, способные зарядиться всего за несколько минут. Еще один плюс новых батарей — они не горят. Такие аккумуляторы можно ставить, например, на электровелосипеды.

На выставке технологий CES 2017, которая пройдет в Лас-Вегасе 4 января, обещают показать электросамокат с новыми батареями, а также ряд домашней электроники: дрель, пылесос и Bluetooth-акустику.

iPhone 8

В 2017 году у гаджета юбилей — 10 лет. По слухам, Apple решила кардинально поменять дизайн новой модели. Несмотря на то, что все предыдущие были похожи друг на друга.

В iPhone 8 обещают изогнутый дисплей, отсутствие рамок и широкую кнопку «домой». Также сообщается о намерении компании отказаться от проводной зарядки и перейти на беспроводной вариант. Гаджет оснастят сканером радужной оболочки глаза и лица.

Сейчас iPhone 8 находится на ранней стадии разработки, его релиз состоится осенью 2017 года.

Samsung Galaxy 8

Galaxy Note 7 во всех смыслах подорвал репутацию компании, и теперь Samsung намерен все исправить, выпустив новый флагман — Galaxy S8. Релиз может состояться уже весной.

Вполне вероятно, что Galaxy S8 может получить поддержку S Pen в качестве дополнительного аксессуара, что сделает его первым устройством линейки Galaxy S со стилусом. По слухам, экран будет размером до 6.2 дюймов, что оправдывает наличие пера.

Также, согласно утечкам информации, голосовой помощник Samsung будет построен на базе разработок компании Viv Labs, которую Samsung приобрел в октябре прошлой осени.

VIV использует естественный язык и может понимать и отвечать на такие вопросы как «Шел ли снег в Нью-Йорке три недели назад?». Также он умеет работать со сторонними сервисами, что позволяет заказывать еду, переводить деньги и не только.

Автомобиль будущего

Nissan обещает запустить в 2017 году продажу в Европе Qashqai с ProPilot 1.0. Хотя это не совсем автопилот, а система автономного управления, такой автомобиль намного быстрее отвезет нас в те времена, где вместо человека рулит робот.

Nissan говорит, что в 2020 году представит ProPilot 3.0 для полностью автономного движения в городе.

Пока же ProPilot 1.0 может двигаться автономно за городом в рамках одной полосы.

ИИ-полицейский

В Дубае полиция примет в работу основанную на искусственном интеллекте систему Space Imaging Middle East’s (SIME), которая может предсказывать возможные преступления. Прогноз система выдает после анализа уже произошедших преступлений. Арестовывать никого, разумеется, сразу не будут. Полиция просто увеличит силы в указанном месте.

Летающий электрокатер

Компания Quadrofoil анонсировала продажу катера на подводных крыльях Q2S. Датой релиза назван март 2017 года, правда, серия будет ограничена. Цена катера составит 20 тысяч долларов. Но уже в 2018 году появится модель для массового рынка.

Двухместный катер с футуристическим дизайном способен разгоняться 40 км/ч и на одной зарядке проехать до 80 километров.

Зеркало-косметолог

HiMirror — мечта каждой девушки. По крайней мере, производители в этом уверены. Зеркало само анализирует кожу и сообщает о проблемах, подсказывает идеальный тон, а потом наверняка добавит, что ее хозяйка «всех румяней и белее».

Анализ происходит с помощью камеры. Зеркало способно разглядеть даже самые мелкие недочеты — еще до того, как они проявятся «во всеувидение».

Производители оценивают розничную стоимость HiMirror в 229 долларов.

Игровые приставки

Новая консоль от Nintendo, которую обещают выпустить в марте нового года, будет способна работать и как консоль для телевизора. Стоить игрушка будет в районе 250 долларов.

NVIDIA тоже готовит свою консоль под названием Shield. В сети утекли ее изображения, и по ним нельзя сказать, что это будет за вещь. Ясно только одно — консоль выпустят.

Xbox One тоже обещают обновить к осени 2017-го. Это будет Project Scorpio с увеличенной мощностью, поддержкой разрешения 4К и очков виртуальной реальности Oculus Rift.

Tesla каждому

В 2017 году компания обещает запустить производство Model 3 — доступной модели электромобиля. По официальным данным, на него уже имеется более четырехсот тысяч предзаказов.

Сейчас Tesla строит в Неваде огромную фабрику по производству батарей — Gigafactory. Заработает она к 2020 году.

Пока же компания хвастается новым автопилотом, который следит уже за двумя машинами впереди. В наступающем году Илон Маск собрался поставить рекорд, пустив машину на автопилоте из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Запуск лунохода

В 2007 году Google и фонд X PRIZE объявили конкурс на создание лунохода, который мягко приземлится на спутник Земли, проедет не меньше 500 метров и оправит фото и видео высокого качества. Победитель получит 20 миллионов долларов.

В 2017 году в рамках контракта на Луну полетит аппарат MoonEx-1 американской компании Moon Express.

Еще одна компания, с которой заключен контракт — израильская SpaceIL. В 2017 году она тоже оправит на Луну свой нано-аппарат Sparrow.