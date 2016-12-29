Интернет-пользователи проголосовали за «Женщину года» в Красноярске

Красноярские интернет-пользователи выбрали «Женщину года». Портал Woman’s Day выбрал 15 красноярок и предложил проголосовать за тех, кто из них больше всего достоин этого титула.

Всего за кандидаток отдали свои голоса более 24 тыс. пользователей. Отмечается, что в первые дни голосования в лидерах оказалась 89-летняя путешественница Елена Ерхова, известная как «баба Лена».

Однако в итоге победительницей конкурса стала 21-летняя Екатерина Костюнина. Девушка была признана самым красивым футбольным арбитром России. Она получила 38 % из всех голосов.

Директор краевого центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова оказалось на втором месте. В тройку лидеров голосования также попала директор комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Людмила Сафонова.

Четвертую строчку заняла красноярка Алена Раева, лицо которой в текущем году было признано самым красивым в мире. Замыкает топ-5 пенсионерка-путешественница — Елена Ерхова.

Отметим, также среди кандидаток значились сибирская отшельница Агафья Лыкова, чемпионка мира по фитнес-бикини в 2016 году Ксения Романова, журналистка Юлия Мовшович, представительница Красноярского края на шоу «Голос» Дарья Антонюк.

В прошлом году «Женщиной года» была признала автор проекта «Рифма года» Валентина Чигрина.