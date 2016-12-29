29 декабря
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
60.67
 
€ 63.49
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

На Татышеве обустроят беговые дорожки за 4 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
16:51 29 Декабря 2016
экономика, ремонт, общество, остров
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске объявили торги на обустройство и установку оснований для будущих беговых дорожек на острове Татышев. Начальная цена контракта составит 4,2 млн рублей. Соответствующий аукцион появился на официальном сайте госзакупок.

На выделенные деньги подрядчик должен установить бетонные бортовые основания для дорожек и засыпать слои щебенкой. На месте выполнения подрядных работ и будут располагаться новые беговые дорожки для красноярцев.

Работы планируется начать уже в апреле 2017 года. Закончить строительство основы подрядчик должен будет к концу мая 2017 года. Добавим, что также в следующем году на острове Татышев установят новое освещение и обустроят гимнастическую площадку.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дольщикам высотки на ул. Грунтовой предложили «достроиться» за 100 млн рублей

Дольщикам высотки на ул. Грунтовой предложили «достроиться» за 100 млн рублей

29 Декабря 2016 г.
Деньги обманутые жильцы должны выделить из «своего кармана»
Новости Красноярска: Ледовый городок Октябрьского района проверили на безопасность

Ледовый городок Октябрьского района проверили на безопасность

29 Декабря 2016 г.
Благодаря этим мерам удастся избежать несчастных случаев
Новости Красноярска: Утвержден проект схемы теплоснабжения Красноярска

Утвержден проект схемы теплоснабжения Красноярска

29 Декабря 2016 г.
Часть плана подразумевает избавление от малоэффективных котельных
Новости Красноярска: Интернет-пользователи проголосовали за «Женщину года» в Красноярске

Интернет-пользователи проголосовали за «Женщину года» в Красноярске

29 Декабря 2016 г.
За кандидаток отдали свои голоса более 24 тыс. пользователей
Новости Красноярска: Устроивших драку около «Космоса» маршрутчиков отстранили от работы

Устроивших драку около «Космоса» маршрутчиков отстранили от работы

29 Декабря 2016 г.
Сейчас мужчины находятся на исправительных работах
Новости Красноярска: В Красноярске будут контролировать выбросы в дни НМУ

В Красноярске будут контролировать выбросы в дни НМУ

29 Декабря 2016 г.
За нарушения законодательства предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей
Новости компаний
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

25 Декабря 2016 г.
Все трое числятся в списках погибших
Новости Красноярска: Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

24 Декабря 2016 г.
Истцы требуют от руководства кафе 2 млн рублей
Новости Красноярска: Автоледи погибла в «перевертыше» на трассе под Ачинском

Автоледи погибла в «перевертыше» на трассе под Ачинском

24 Декабря 2016 г.
Женщина не справилась с управлением транспортного средства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.