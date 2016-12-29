На Татышеве обустроят беговые дорожки за 4 млн рублей

В Красноярске объявили торги на обустройство и установку оснований для будущих беговых дорожек на острове Татышев. Начальная цена контракта составит 4,2 млн рублей. Соответствующий аукцион появился на официальном сайте госзакупок.

На выделенные деньги подрядчик должен установить бетонные бортовые основания для дорожек и засыпать слои щебенкой. На месте выполнения подрядных работ и будут располагаться новые беговые дорожки для красноярцев.

Работы планируется начать уже в апреле 2017 года. Закончить строительство основы подрядчик должен будет к концу мая 2017 года. Добавим, что также в следующем году на острове Татышев установят новое освещение и обустроят гимнастическую площадку.