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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В Красноярске будут контролировать выбросы в дни НМУ

Главная Общество
Красноярск
15:24 29 Декабря 2016
общество, происшествия, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские власти намерены усилить контроль за выбросами предприятий в периоды «черного неба», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

«В случае прогнозирования НМУ предприятия края обязаны заранее снизить выбросы в атмосферу: при первом режиме — на 15-20%, при втором — на 20-40% и 40-60% при третьем. Согласно принятому документу эффективность мероприятий будет подтверждаться ежедневными исследованиями атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятий. Проводить замеры будут специально аккредитованные лаборатории», — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что ранее обязанности по ежедневному мониторингу на предприятиях в период НМУ отсутствовали, либо проводились один раз в квартал.

«Если в протоколах будут зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций, значит мероприятия, которые проводятся на предприятиях, не отвечают поставленным требованиям. Это основание для инициирования контрольно-надзорных мероприятий», — рассказала начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования отношений в области обращения с отходами Минприроды края Юлия Гуменюк.

За нарушения законодательства предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что загрязнение воздуха в городах Восточной Сибири оценивается как высокое и очень высокое. Эксперты отмечают, что азиатская часть России характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями.

В списке самых грязных городов страны фигурируют Красноярск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск и Норильск.

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