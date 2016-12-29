В Красноярске будут контролировать выбросы в дни НМУ

Красноярские власти намерены усилить контроль за выбросами предприятий в периоды «черного неба», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

«В случае прогнозирования НМУ предприятия края обязаны заранее снизить выбросы в атмосферу: при первом режиме — на 15-20%, при втором — на 20-40% и 40-60% при третьем. Согласно принятому документу эффективность мероприятий будет подтверждаться ежедневными исследованиями атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятий. Проводить замеры будут специально аккредитованные лаборатории», — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что ранее обязанности по ежедневному мониторингу на предприятиях в период НМУ отсутствовали, либо проводились один раз в квартал.

«Если в протоколах будут зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций, значит мероприятия, которые проводятся на предприятиях, не отвечают поставленным требованиям. Это основание для инициирования контрольно-надзорных мероприятий», — рассказала начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования отношений в области обращения с отходами Минприроды края Юлия Гуменюк.

За нарушения законодательства предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что загрязнение воздуха в городах Восточной Сибири оценивается как высокое и очень высокое. Эксперты отмечают, что азиатская часть России характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями.

В списке самых грязных городов страны фигурируют Красноярск, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск и Норильск.