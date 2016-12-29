Красноярцы собирают еду и вяжут свитеры для бездомных

Жители Красноярска присоединились к международной акции «Мандаринка и тушенка», которую организовала благотворительная организация из Санкт-Петербурга «Ночлежка». Волонтеры приготовили для бездомных несколько сотен комплектов из продуктов, предметов гигиены и теплых вещей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Некоторые вещи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, активисты создают своими руками. Например, они вяжут свитеры и другие предметы гардероба.

«В нашу акцию ввязались Петербург, Москва, Петрозаводск, Орел, Уфа, Красноярск, Тверь, Берлин, Таллин, Тихвин, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Дубна, Вологда, Новомосковск, Севастополь и еще несколько городов, деревень и сел. Самый юный участник, связавший шарф, — 11-летняя Варя из Петербурга, перевязывавшая его три раза для лучшего результата», — рассказала координатор проекта Анастасия Дмитриева.

По словам активистов, посылки из Красноярска приходят в Москву и Санкт-Петербург. Своих пунктов выдачи подарков для бездомных в городе пока нет.

Фото: vk.com/club104457543