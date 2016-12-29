Активист намерен добиться увольнения «педагога с пирсингом»

Активист из Санкт-Петербурга Тимур Булатов собирается пойти до конца и добиться увольнения преподавательницы музыки из Красноярска Марии Шестопаловой. Булатов уверен, что собранного компромата хватит для того, чтобы 21-летнюю учительницу уволили с прежнего места работы. По его словам, он отправил «досье» на Марию даже в правоохранительные органы.

«Несмотря на то, что Мария Шестопалова все доказательства стерла, у нас есть достаточно весомые аргументы, чтобы доказать это в любом суде. У меня есть видеоанализ, снятый за два для до того, как она трусливо удалила все компрометирующие материалы из социальных сетей», — говорит Булатов.

Сам активист утверждает, что он добился увольнения более 60 учителей со всей России. Всех преподавателей он якобы уличил в «аморальном поведении». В числе лишившихся своих должностей оказалась и судья, опубликовавшая в соцсетях фото с алкоголем.

Напомним, что сейчас Мария Шестопалова вернулась на прежнюю должность. Ранее она писала заявление об увольнении, но неправильно указала дату. В связи с этим девушку восстановили. Параллельно управление образования Красноярска изучает материалы Булатова и выясняет, кто прав в данном конфликте.