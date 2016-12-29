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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Туристический центр на «Столбах» изменил график работы

Главная Общество
Красноярск
11:50 29 Декабря 2016
общество, режим, красноярск, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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Туристический центр «Перевал», расположенный в 7 км от границы заповедника «Столбы», изменил график работы на новогодних праздниках. Все сервисные центры в заповеднике будут закрыты до 3 января. Свои двери для посетителей они откроют только 4 января.

Как рассказали в пресс-службе «Столбов», раньше всех заработают торговые павильоны — с 1 января. При этом красноярцев просят обратить внимание на то, что «Перевал» переходит на новый график работы:

  • с понедельника по четверг - с 10:00 до 17:00,
  • пятница - с 10:00 до 16:00,
  • суббота и воскресенье - с 11:00 до 18:00.

Сервисный центр также меняет режим работы:

  • понедельник и вторник - выходные дни,
  • среда и четверг - с 10:00 до 17:00,
  • пятница - с 10:00 до 16:00,
  • суббота и воскресенье - с 11:00 до 18:00.

Фото: kurort-expert.ru

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