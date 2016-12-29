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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Жительница Ачинска засудила банк из-за гипертонии

Главная Общество
Красноярск
11:37 29 Декабря 2016
банк, компенсация, суд, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пенсионерка из Ачинска подала в суд на банк, требуя вернуть ей списанные за страховку деньги. Женщина смогла отсудить больше 11 тыс. рублей за выявленную у нее гипертоническую болезнь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В материалах дела говорится, что жительница Ачинска взяла кредит в отделении одного из банков. Сотрудник организации включил пенсионерку в программу страхования. В течение пяти дней женщина обратилась в банк с требованием вернуть списанные за страховку деньги, но банк ей в этом отказал.

После этого истица пошла в больницу и взяла у терапевта справку, подтверждающую, что она страдает от гипертонии. После этого банк вернул часть денег на счет клиентки, но оставшуюся сумму ей пришлось взыскивать через суд.

«Решением мирового судьи были удовлетворены исковые требования потребителя о взыскании в пользу потребителя денежных средств в сумме 11694,69 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги уже поступили на счет клиентки.

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