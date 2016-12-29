Студентов красноярского вуза принуждали платить за обучение

Студенты Красноярского аграрного университета пожаловались в прокуратуру на действия сотрудников вуза, вынуждавших платить за обучение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в прошлом учебном году студентам направления «землеустройство и кадастры» неоднократно сообщалось о необходимости погасить задолженность за обучение. При этом студенты учились по договорам целевой подготовки и не имели оснований для оплаты своей учебы. За непогашенные долги учащимся грозили отчислением.

В прокуратуре отметили, что действия вуза являются незаконными, поскольку оснований для взимания платы не имелось. При этом некоторые студенты поддались на уговоры и оплатили учебу.

Представители надзорного ведомства направили представление в адрес ректора университета. В итоге незаконно взысканные деньги (более 30 тыс. рублей) вернули студентам. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.