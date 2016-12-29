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Сибирское агентство новостей
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Врачи из Красноярска снялись для новогоднего календаря

Главная Общество
Красноярск
11:08 29 Декабря 2016
общество, фотография, врачи, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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12 работников здравоохранения Красноярска устроили профессиональную фотосессию перед Новым годом. Лучшие кадры украсят корпоративный календарь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Героями необычного проекта стали главные врачи медицинских организаций и представители министерства здравоохранения. Презентация уже собранного календаря состоится в четверг,  29 декабря.

«Участковый врач-терапевт – ключевая фигура системы здравоохранения. Именно на его плечи ложится больше всего нагрузки и ответственности. В связи с этим, решено было сделать участкового врача терапевта лицом календаря», — рассказали в Минздраве.

Помимо фотографий, в свободном поле календаря будет написана история каждого героя. Кому-то из них своевременно удалось заметить и предотвратить онкологическое заболевание на ранней стадии, кто-то имеет медаль «За милосердие», а кто-то и в отпуске умудряется созваниваться со своими пациентами и интересоваться их самочувствием.

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