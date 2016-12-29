Врачи из Красноярска снялись для новогоднего календаря

12 работников здравоохранения Красноярска устроили профессиональную фотосессию перед Новым годом. Лучшие кадры украсят корпоративный календарь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Героями необычного проекта стали главные врачи медицинских организаций и представители министерства здравоохранения. Презентация уже собранного календаря состоится в четверг, 29 декабря.

«Участковый врач-терапевт – ключевая фигура системы здравоохранения. Именно на его плечи ложится больше всего нагрузки и ответственности. В связи с этим, решено было сделать участкового врача терапевта лицом календаря», — рассказали в Минздраве.

Помимо фотографий, в свободном поле календаря будет написана история каждого героя. Кому-то из них своевременно удалось заметить и предотвратить онкологическое заболевание на ранней стадии, кто-то имеет медаль «За милосердие», а кто-то и в отпуске умудряется созваниваться со своими пациентами и интересоваться их самочувствием.