В красноярском магазине нашли 18 бутылок запрещенного лосьона

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнаружили незаконную продажу спиртосодержащей продукции, не предназначенной для пищевого применения. Запрет на торговлю такой продукцией введен 23 декабря главным санитарным врачом России Анной Поповой.

В ходе проверки магазина на ул. 60 лет Октября в Красноярске эксперты нашли 18 бутылок косметического лосьона «Огуречный» объемом 0,83 мл каждая. Содержание этилового спирта оценивалось в 25%. В итоге вся продукция была арестована. Хозяину магазина грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Сейчас продолжается мониторинг оборота спиртосодержащей продукции. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сообщать в ведомство о фактах продажи незаконного товара с помощью формы «Обращения граждан» на сайте или по телефону 8 (391) 226-89-50.

Запрет на продажу спиртовых лосьонов был введен после трагедии в Иркутске. В середине декабря от употребления средства для ванн «Боярышник» погибли более 70 человек, из-за чего в Иркутской области даже ввели режим ЧС. 20 декабря было объявлено днем траура по погибшим.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. В рамках расследования уже задержаны десятки человек, подозреваемые в изготовлении или продаже «Боярышника».