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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В красноярском магазине нашли 18 бутылок запрещенного лосьона

Главная Общество
Красноярск
10:04 29 Декабря 2016
общество, красноярск, роспотребнадзор, проверка, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнаружили незаконную продажу спиртосодержащей продукции, не предназначенной для пищевого применения. Запрет на торговлю такой продукцией введен 23 декабря главным санитарным врачом России Анной Поповой.

В ходе проверки магазина на ул. 60 лет Октября в Красноярске эксперты нашли 18 бутылок косметического лосьона «Огуречный» объемом 0,83 мл каждая. Содержание этилового спирта оценивалось в 25%. В итоге вся продукция была арестована. Хозяину магазина грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Сейчас продолжается мониторинг оборота спиртосодержащей продукции. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сообщать в ведомство о фактах продажи незаконного товара с помощью формы «Обращения граждан» на сайте или по телефону 8 (391) 226-89-50.

Запрет на продажу спиртовых лосьонов был введен после трагедии в Иркутске. В середине декабря от употребления средства для ванн «Боярышник» погибли более 70 человек, из-за чего в Иркутской области даже ввели режим ЧС. 20 декабря было объявлено днем траура по погибшим.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. В рамках расследования уже задержаны десятки человек, подозреваемые в изготовлении или продаже «Боярышника».

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