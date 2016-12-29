Изменения в проекте застройки «Слободы Весны» обсудят публично

Красноярские застройщики собираются внести изменения в проект планировки и межевания жилого района «Слобода Весны». Одна из строительных компаний, занимающаяся застройкой микрорайона, планирует «уклониться от разрешенных параметров» и уплотнить многоэтажки. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэрии.

Так, застройщик собирается разместить три многоэтажных здания «со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» и «обвалованными (защищающими) автостоянками». Таким образом, коэффициент интенсивности застройки автоматически увеличится, что является отклонением. При этом любые изменения в проекте необходимо согласовать с местными жителями.

Дата публичных слушаний пока неизвестна. Однако в документах уже указан состав специальной комиссии, члены которой и будут принимать решение о застройке микрорайона.