В Красноярске состоялось открытие елки на острове Татышев

Татышев впервые стал территорией масштабных новогодних праздничных мероприятий. На восточной части острова установили самую высокую елку Красноярска.
На праздник, посвященный открытию новогодней красавицы, собралось порядка 8 тыс. красноярцев. В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Толоконский, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.
«Рад, что в этом году мы открываем елку на острове Татышев, там, где у нас много простора, где можно заняться спортом, где всем будет интересно. Я благодарю всех вас за добрые дела в уходящем году и желаю совершить много добрых дел в году наступающем», — обратился губернатор к красноярцам.
Кульминацией праздника стал фейерверк.
«Наступающий 2017 год — особенный в истории традиций Красноярска. Ровно 80 лет назад в нашем городе была вновь, после 15 лет забвения, установлена главная городская елка. На протяжении многих лет она, как и новогодние красавицы во всех районах города неотъемлемая примета долгожданного праздника. В этом году огни более чем пятисот елок озарили улицы и дворы Красноярска», — прокомментировал глава города Эдхам Акбулатов.
Добавим, в рамках юбилейного V фестиваля «Волшебный лёд Сибири» на острове был создан ледовый городок «Космическая тайна зимней сказки».