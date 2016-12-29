В Красноярске состоялось открытие елки на острове Татышев

Татышев впервые стал территорией масштабных новогодних праздничных мероприятий. На восточной части острова установили самую высокую елку Красноярска.

На праздник, посвященный открытию новогодней красавицы, собралось порядка 8 тыс. красноярцев. В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Толоконский, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.

«Рад, что в этом году мы открываем елку на острове Татышев, там, где у нас много простора, где можно заняться спортом, где всем будет интересно. Я благодарю всех вас за добрые дела в уходящем году и желаю совершить много добрых дел в году наступающем», — обратился губернатор к красноярцам.