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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске состоялось открытие елки на острове Татышев

Главная Общество
Красноярск
09:29 29 Декабря 2016
общество, праздники, новый, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Татышев впервые стал территорией масштабных новогодних праздничных мероприятий. На восточной части  острова установили самую высокую елку Красноярска.

На праздник, посвященный открытию новогодней красавицы, собралось порядка 8 тыс. красноярцев. В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Толоконский, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.

«Рад, что в этом году мы открываем елку на острове Татышев, там, где у нас много простора, где можно заняться спортом, где всем будет интересно. Я благодарю всех вас за добрые дела в уходящем году и желаю совершить много добрых дел в году наступающем», — обратился губернатор к красноярцам.

Кульминацией праздника стал фейерверк.

«Наступающий 2017 год — особенный в истории традиций Красноярска. Ровно 80 лет  назад в нашем городе была вновь, после 15 лет забвения,  установлена главная городская елка. На протяжении многих лет она, как и новогодние красавицы во всех районах города неотъемлемая примета  долгожданного праздника. В этом году огни более чем пятисот елок озарили улицы и дворы Красноярска», — прокомментировал глава города Эдхам Акбулатов.

Добавим, в рамках юбилейного V фестиваля «Волшебный лёд Сибири» на острове был создан ледовый городок «Космическая тайна зимней сказки».

По материалам пресс-службы администрации Красноярска 

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