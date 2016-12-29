29 декабря
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
60.67
 
€ 63.49
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Из Красноярска приостановили вылеты в Душанбе

Главная Общество
Красноярск
09:29 29 Декабря 2016
общество, красноярск, аэропорт, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Из красноярского аэропорта «Емельяново» на время приостановили вылеты в Душанбе (столица Таджикистана). Первый после продолжительного перерыва самолет вылетит из Красноярска только 24 января. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе международного аэропорта.

Другие же рейсы, запланированные на 3, 10 и 17 января, уже исключены из расписания. Примечательно, что похожая ситуация наблюдается не только в Красноярске. Самолеты перестали летать из Краснодара, Иркутска и Оренбурга. Отменять рейсы начал сам перевозчик «Сомон Эйр». Причины таких решений не уточняются.

По данным «РИА Новости», приостановка вылетов до Таджикистана связана с коммерческими интересами между некоторыми авиакомпаниями. При этом обе стороны намерены разрешить конфликт и уже в ближайшее время восстановить сообщения с партнерами.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Изменения в проекте застройки «Слободы Весны» обсудят публично

Изменения в проекте застройки «Слободы Весны» обсудят публично

29 Декабря 2016 г.
Уплотнение микрорайона обсудят на публичных слушаниях
Новости Красноярска: В красноярском магазине нашли 18 бутылок запрещенного лосьона

В красноярском магазине нашли 18 бутылок запрещенного лосьона

29 Декабря 2016 г.
Продажа непищевого спирта запрещена после трагедии в Иркутске
Новости Красноярска: В Красноярске состоялось открытие елки на острове Татышев

В Красноярске состоялось открытие елки на острове Татышев

29 Декабря 2016 г.
Кульминацией праздника стал фейерверк
Новости Красноярска: Красноярск вошел в число «лидеров» по уровню загрязнения воздуха

Красноярск вошел в число «лидеров» по уровню загрязнения воздуха

29 Декабря 2016 г.
Также в список вошли Лесосибирск, Ачинск и Минусинск
Новости Красноярска: Самые обсуждаемые темы в 2016 году по версии читателей Sibnovosti.ru

Самые обсуждаемые темы в 2016 году по версии читателей Sibnovosti.ru

29 Декабря 2016 г.
Пользователи активно интересуются новостями о сибирских ученых
Новости Красноярска: Жителям Игарки вручили медали за спасение нефтяников из упавшего Ми-8

Жителям Игарки вручили медали за спасение нефтяников из упавшего Ми-8

29 Декабря 2016 г.
Решение наградить людей принял президент Владимир Путин
Новости компаний
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Обманутые центром красоты красноярцы вышли на митинг

Обманутые центром красоты красноярцы вышли на митинг

27 Декабря 2016 г.
Жертвы центра косметологии требуют разобраться с бизнесменами
Новости Красноярска: В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

26 Декабря 2016 г.
Красноярца в последний раз видели в районе автовокзала «Восточный»
Новости Красноярска: В Красноярске из-за открытия новогодних елок ограничат движение

В Красноярске из-за открытия новогодних елок ограничат движение

26 Декабря 2016 г.
Дороги закроют в центре города, в Зеленой Роще и на правом берегу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.