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Красноярск вошел в число «лидеров» по уровню загрязнения воздуха

Главная Общество
Красноярск
09:04 29 Декабря 2016
общество, красноярск, экология, список, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В министерстве природы РФ подготовили доклад о состоянии воздуха в российских городах. По данным ведомства, шестая часть россиян дышит недопустимо грязным воздухом. Информацию о докладе опубликовала «Российская газета».

Половина «грязных» городов расположена на Урале и в Сибири. По данным авторов доклада, за последние 5 лет число городов с высоким уровнем загрязнения снизилось, однако это связано не с реальным улучшением ситуации, а с изменением норм подсчета.

В число «лидеров» по уровню загрязнения вошли четыре города Красноярского края — Красноярск, Ачинск, Лесосибирск и Минусинск. Также в рейтинге отмечены другие крупные промышленные города — Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Иркутск и так далее. Интересно, что в списке не фигурирует Норильск, который традиционно считается «грязным» городом.

Напомним, в конце августа министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской озвучил список городов с наихудшей экологической ситуацией. Тогда в рейтинг от Красноярского края вошли Красноярск и Норильск. При этом Донской подчеркнул, что местные власти готовы заниматься решением проблемы.

Добавим, решение экологической проблемы обсуждалось во вторник, 27 декабря, на заседании Госсовета. Президент России Владимир Путин тогда потребовал заняться технологическим перевооружением промышленности и внедрением «чистых» производств.

Проблема экологии в Красноярске является одной из самых обсуждаемых тем. Горожане неоднократно обращались к президенту с просьбой взять ситуацию под личный контроль. Не остались в стороне и общественники — так, в июне на памятниках города появились респираторы, а в июле красноярец сделал на шее татуировку в виде противогаза.

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