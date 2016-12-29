Жителям Игарки вручили медали за спасение нефтяников из упавшего Ми-8

В Красноярском крае наградили пятерых жителей Игарки, которые принимали участие в спасении пострадавших в авиакатастрофе Ми-8 в ноябре 2015 года. Награды отличившимся вручал лично губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

«Вы показываете нам особый пример любви и верности Родине. Я рад, что именно такие люди живут в нашем крае», — сказал губернатор.

Еще в ноябре 2016 года президент России Владимир Путин принял решение наградить четверых работников аэропорта и члена городского совета ветеранов Николая Аносова. Именно они вытаскивали раненых нефтяников из разбившегося вертолета Ми-8. Отличившиеся жители были награждены медалями «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Турухан», перевозивший нефтяников из Игарки, потерпел крушение 26 ноября 2015 года. На борту воздушного судна находились 25 человек, включая трех членов экипажа. Вертолет был частично разрушен и загорелся. В результате жесткой посадки погибли 13 человек. Еще 12 получили серьезные травмы.