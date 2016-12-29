Общественники предложили запустить речной трамвай в Красноярске

Общественники напомнили властям об идее развития в Красноярске речного транспорта. Предложение вошло в резолюцию круглого стола, посвященного проблемам общественного транспорта, который проходил в краевом центре в начале декабря.

Документ опубликовал в социальной сети председатель профильной комиссии Общественного палаты Красноярска Антон Шаталов. Сообщается, что «развитие речного пассажирского транспорта может обеспечить сезонное снижение нагрузки на улично-дорожную сеть».

«Необходимо рассмотреть возможность создания условий для работы частных перевозчиков и строительства инфраструктуры за счет частных инвестиций и в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства», — сказано в резолюции.

По словам общественников, в качестве приоритетного направления может рассматриваться маршрут «Речной вокзал – Торговый центр». Кроме того, суда могут обслуживать о. Татышев, зоны левобережной набережной, а также микрорайоны «Пашенный», «Белые Росы» и «Тихие зори».

С подобной инициативой выступал в 2012 году председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев.

«Наш город имеет преимущество перед другими городами — Енисей — водную артерию, которая идет ровно посередине города, и если мы зададимся вопросом — а можно ли ее использовать, то почему нет? Другие города имеют инфраструктуру даже худшую, чем у нас — реки по окраинам, частично пересекают по хордовым направлениям. У нас ровно посередине ... Мы можем использовать этот вид транспорта, не вкладывая такие капиталоемкие средства с точки зрения даже электротранспорта», — предлагал несколько лет назад Омышев бывшему главе города.

Кроме того, в 2014 году вопрос обсуждали в Заксобрании — парламентарий Анатолий Матюшенко отмечал, что запуск водного сообщения между берегами, на его взгляд, уменьшит нагрузку на Коммунальный мост.