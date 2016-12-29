Самые обсуждаемые темы в 2016 году по версии читателей Sibnovosti.ru

Пользователи сетевого издания Sibnovosti.ru в 2016 году стали активнее интересоваться новостями науки, спорта и экологии. Таковы данные сервиса Google Analytics по итогам 2016 года.

Согласно отчету, количество пользователей сайта за год увеличилось на 4%. Количество просмотров страниц — на 10,5%. По сравнению с 2015 годом доля посетителей, просматривающих сайт через мобильные устройства, увеличилась с 20% до 28%.

Среди самых интересующих читателей тем, как и годом ранее, оказались резонансные трагические происшествия: сбитый Су-24, убийство ребенка в Москве, конфликт в Нагорном Карабахе, события в Ницце, массовые отравления в Иркутской области, убийство посла в Турции и др. Главная тема в категории «события» — выборы в России и США.

Пользователи активно интересуются новостями об исследованиях и разработках сибирских ученых. Самыми интересными для красноярцев областями научного знания являются технические достижения и медицина. Несколько менее внимательно читатели следят за открытиями в области интернет-технологий, космоса, психологии, биологии.

Отмечается интерес читателей к материалам рубрики «Спорт». В топе тем этого раздела — допинговый скандал, Олимпийские игры в Бразилии, матчи ФК «Енисей».

Еще одна тенденция уходящего года — читатели активно интересуются новостями соседних сибирских регионов.

Топ-5 новостей года на сайте Sibnovosti.ru: