В Красноярске стартовал Зимний суриковский фестиваль

В Красноярске начался XI Зимний суриковский фестиваль искусств. В рамках него анонсировано около 200 мероприятий.

«Суриковский фестиваль искусств начинает второе десятилетие своей жизни. Это уникальное событие и проходящий в его рамках пятый, юбилейный фестиваль конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» — замечательный подарок всем красноярцам. Особые слова благодарности выражаю Почетному гражданину города Красноярска, хорошему другу нашего города Хазрету Совмену за то, что в этом году фестиваль пополняется новыми интересными форматами», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Новинка фестиваля этого года — музеефицированный троллейбус маршрута № 7, на котором изображена копия «Взятия снежного городка» — единственной крупной картины, которую Суриков написал в Красноярске в музее-усадьбе. Троллейбус с 16 по 24 января будет возить красноярцев по местам жизни художника от ЖД вокзала до Красноярского государственного медицинского университета. Каждый день с 12.00 до 14.00 для пассажиров будут проводить экскурсии.

«Мы ищем новые формы подачи страниц биографии и творчества нашего великого земляка именно потому, что их ждут ищущие себя подростки и молодежь. Суриков гордился своими казачьими корнями, славил Красноярск в Париже, в Италии и в Санкт-Петербурге, где он учился», — отметила руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.

Красноярцы уже смогли оценить музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам. Красноярский духовой оркестр наполнил зал ожидания любимыми мелодиями и сыграл произведения, которые звучали в 19 веке в усадьбе Василия Сурикова. 10 января музыкальное путешествие продолжится на станции «Базаиха». Затем оркестр отправится на станцию «Енисей» на ул. Свердловская, 30, а 18 января в 11.30 на станцию «Злобино» на ул.Транзитная, 27.

Также начала работу книжно-иллюстративная выставка «Суриков и Красноярск» в первой общественной библиотеке им. М. Горького. На выставке были представлены иконы, посуда и другие предметы времен художника.

«Считаю, что такая выставка для муниципалитета – огромное богатство. В каникулы сюда обязательно должны приходить семьи, смотреть, читать, рассуждать вместе с детьми. Это не требует никаких затрат, зато наверняка подарит удовлетворение и гордость за то, на какой великой земле мы живем», — прокомментировала председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.

Завершится Зимний суриковский фестиваль концертом красноярского филармонического оркестра 24 января, в день рождения живописца.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

Фото: vk.com/museum_surikov