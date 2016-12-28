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Руководитель красноярского образовательного учреждения стал «Директором года»

Главная Общество
Красноярск
16:33 28 Декабря 2016
администрация, образование, награда, победители
Автор: Sibnovosti.ru
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На V Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» подвели итоги конкурса лучших учреждений дополнительного образования. В этом году одним из победителей стал «Центр дополнительного образования «Интеллектуал+», а его директор Евгений Зимин был признан директором года. Отметим, «Интеллектуал+» занимает призовые места на конкурсе уже второй год подряд.

«Конкурс «100 лучших учреждений дополнительного образования России» — одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. Опираясь на независимые оценки, эксперты определяют результаты образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности учреждений», — прокомментировала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Конкурс существует с 2013 года. Его организатором выступает Независимый общественный совет. 

Евгений Юрьевич Зимин — почетный работник общего образования РФ, имеет общий педагогический стаж 33 года (при этом стаж в должности руководителя – 25 лет). Автор более 50 научных статей, в том числе и статей ВАК.

Ранее сообщалось, что на всероссийском конкурсе  «Директор школы» в 2016 году победу одержала руководитель школы № 151 Татьяна Дебелова, учитель биологии красноярской гимназии № 1 «Универс» Владислав Галимов стал лауреатом конкурса «Учитель года России» и вошел в число пятнадцати лучших педагогов страны.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

Фото: kspu.ru

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