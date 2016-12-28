28 декабря
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.57
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Директор «Роева ручья» не поддержал контактные зоопарки в России

Главная Общество
Красноярск
15:48 28 Декабря 2016
общество, животные, зоопарк, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань высказался против потребительского отношения к животным. По его мнению, контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито часто пренебрегают как безопасностью посетителей, так и здоровьем самих зверей. Об этом руководитель зоопарка рассказал во время беседы с агентством «РИА Новости».

Горбань считает, что для частных и государственных зоопарков нужны единые стандарты содержания. Сейчас необходимо выстраивать такую систему, которая бы ни в коем случае не позволяла людям выбрасывать животных на помойку, как надоевшую игрушку или расходный материал. Именно с этим, рассказывает директор, чаще всего можно столкнуться в контактных зоопарках или цирках-шапито.

«Люди покупают животных, зарабатывают на них деньги, а когда они становятся невыгодными, бросают или уничтожают их. Это потребительское отношение к животным, от которого надо избавляться. Многих оленей, которые сегодня катают детей на новогодних праздниках, хозяева отдадут под нож на колбасу. Животные не доживут до конца января. Такое отношение недопустимо», — подчеркнул Горбань.

Директор «Роева ручья» добавил, что контактные зоопарки и цирки могут быть смертельно опасны для людей. Так, например, лиса, которая совершенно не поддается дрессировке, может сильно укусить человека, а енот — оставить глубокие ранения.

«Наши сотрудники заходят в вольер к енотам-полоскунам вдвоем. Один всегда прикрывает спину. А в контактных зоопарках бывает, что к ним допускают детей, что может быть опасно», — подытожил Горбань.

Напомним, 17 декабря на 53-летнюю посетительницу цирка шапито в Боготоле напал цирковой леопард. Агрессивное животное вырвалось из рук дрессировщиков и бросилось на зрителей. Пострадавшая закрыла собой ребенка подруги, который сидел рядом с ней. Женщину и еще трех работников цирка доставили в больницу.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Иллюминация в Красноярске будет работать до 9 января

Иллюминация в Красноярске будет работать до 9 января

28 Декабря 2016 г.
Всего на улицах города будет больше 3 тысяч разных светящихся украшений
Новости Красноярска: Красноярским экспертам не понравилось качество женских колготок

Красноярским экспертам не понравилось качество женских колготок

28 Декабря 2016 г.
8 из 10 образцов не прошли проверку на устойчивость к поту
Новости Красноярска: Сообщения о детских захоронениях в Красноярске не подтвердились

Сообщения о детских захоронениях в Красноярске не подтвердились

28 Декабря 2016 г.
Прокуратура не нашла доказательств сделанному в эфире сообщению
Новости Красноярска: Жители Черемушек пожаловались на разбросанный во дворах мусор

Жители Черемушек пожаловались на разбросанный во дворах мусор

28 Декабря 2016 г.
Очевидцы предположили, что пакеты раскиданы бездомными
Новости Красноярска: Главбух полиции Красноярска дала показания по делу о хищении 130 млн рублей

Главбух полиции Красноярска дала показания по делу о хищении 130 млн рублей

28 Декабря 2016 г.
Следующее заседание намечено на 10 января
Новости Красноярска: Владимир Векшин заявил об истощении лесов на юге Красноярского края

Владимир Векшин заявил об истощении лесов на юге Красноярского края

28 Декабря 2016 г.
Профильное министерство ужесточит контроль за использованием сырья
Новости компаний
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

23 Декабря 2016 г.
Температура воздуха опустится до -30°C
Новости Красноярска: Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

24 Декабря 2016 г.
Истцы требуют от руководства кафе 2 млн рублей
Новости Красноярска: Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

26 Декабря 2016 г.
Бизнесмен и политик считает, что тренер «должен защитить себя сам»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.