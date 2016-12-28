Директор «Роева ручья» не поддержал контактные зоопарки в России

Директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань высказался против потребительского отношения к животным. По его мнению, контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито часто пренебрегают как безопасностью посетителей, так и здоровьем самих зверей. Об этом руководитель зоопарка рассказал во время беседы с агентством «РИА Новости».

Горбань считает, что для частных и государственных зоопарков нужны единые стандарты содержания. Сейчас необходимо выстраивать такую систему, которая бы ни в коем случае не позволяла людям выбрасывать животных на помойку, как надоевшую игрушку или расходный материал. Именно с этим, рассказывает директор, чаще всего можно столкнуться в контактных зоопарках или цирках-шапито.

«Люди покупают животных, зарабатывают на них деньги, а когда они становятся невыгодными, бросают или уничтожают их. Это потребительское отношение к животным, от которого надо избавляться. Многих оленей, которые сегодня катают детей на новогодних праздниках, хозяева отдадут под нож на колбасу. Животные не доживут до конца января. Такое отношение недопустимо», — подчеркнул Горбань.

Директор «Роева ручья» добавил, что контактные зоопарки и цирки могут быть смертельно опасны для людей. Так, например, лиса, которая совершенно не поддается дрессировке, может сильно укусить человека, а енот — оставить глубокие ранения.

«Наши сотрудники заходят в вольер к енотам-полоскунам вдвоем. Один всегда прикрывает спину. А в контактных зоопарках бывает, что к ним допускают детей, что может быть опасно», — подытожил Горбань.

Напомним, 17 декабря на 53-летнюю посетительницу цирка шапито в Боготоле напал цирковой леопард. Агрессивное животное вырвалось из рук дрессировщиков и бросилось на зрителей. Пострадавшая закрыла собой ребенка подруги, который сидел рядом с ней. Женщину и еще трех работников цирка доставили в больницу.