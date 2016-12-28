Красноярским экспертам не понравилось качество женских колготок

Эксперты красноярского ЦСМ оценили качество женских колготок, приобретенных в крупных торговых сетях города. Для испытаний специалисты взяли 10 образцов. Проверка прошла 28 декабря на базе ЦСМ.

Исследование проводилось в два этапа. Сначала колготки отдали студенткам торгово-экономического института СФУ, которые две недели носили их и записывали в специальные дневники все достоинства и недостатки. Затем колготки испытали в специальных лабораториях на устойчивость к поту, трению и стирке.

После первого этапа эксперты признали лучшими колготки образца «debby 40 Trasparenze classic calze collants» (Италия). По итогу обоих этапов марка заняла второе место, уступив китайскому «Charme 40 Basic line pierre cardin» и сербскому «Galerie тм PHILIPPE MATIGNON 40 den».

В ходе испытаний эксперты выразили немало нареканий к качеству изделий. Некоторые образцы в ходе испытания студентками прослужили всего один день. Другие колготки не выдерживали воздействие пота. В итоге 8 из 10 образцов не прошли проверку по устойчивости к поту, а 1 из 10 — к поту и трению.

По словам специалиста ЦСМ Яны Соколовой, рейтинговая оценка показала в целом невысокое качество женских колготок.

«Лабораторные исследования и потребительское тестирование показали наличие нарушений при производстве продукции. Специалисты отмечают низкое качество сырья и швов в ряде образцов, что приводит к быстрой потере потребительских свойств. Это характерно не только для колготок дешевого ценового сегмента, но и для отдельных известных брендов. Надеюсь, что результаты рейтинга помогут потребителю в выборе качественной продукции», — рассказала Соколова.

В Красноярском ЦСМ посоветовали покупателям колготок ориентироваться не только на известность бренда, но и на содержание эластана (оптимальное — от 5 до 18 процентов) и качество швов. Также эксперты рекомендуют проверять наличие ластовицы (вставки в одежду для удобства ношения).

Фото: Красноярский ЦСМ