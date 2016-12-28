Иллюминация в Красноярске будет работать до 9 января

Праздничное освещение улиц в Красноярске включат в среду, 28 декабря, в день открытия главной городской елки на острове Татышев, сообщили в пресс-службе администрации.

Всего на улицах города будет больше трех тысяч разных светящихся украшений. Работать праздничная иллюминация будет до 9 января.

«В нашем городе иллюминация в целом очень разнообразна. Насчитывается не один десяток различных видов гирлянд: фонтаны, деревья, гирлянды для деревьев и объемные конструкции, растяжки поперечные и продольные, в зависимости от расположения», — отметили в пресс-службе.

Сегодня же состоится открытие главной городской елки на острове Татышев. Праздник начнется уже в 16:00 с детской игровой программы и награждения молодежных, семейных и детских команд — участников фестиваля «Волшебный лед Сибири».

В 17:30 стартует официальная церемония открытия елки, на которой выступит глава города Эдхам Акбулатов. Затем состоится праздничный фейерверк. Продолжится праздник концертом вокальных и танцевальных коллективов города.