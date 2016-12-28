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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Иллюминация в Красноярске будет работать до 9 января

Главная Общество
Красноярск
15:35 28 Декабря 2016
общество, праздник, новый, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Праздничное освещение улиц в Красноярске включат в среду, 28 декабря, в день открытия главной городской елки на острове Татышев, сообщили в пресс-службе администрации.

Всего на улицах города будет больше трех тысяч разных светящихся украшений. Работать праздничная иллюминация будет до 9 января.

«В нашем городе иллюминация в целом очень разнообразна. Насчитывается не один десяток различных видов гирлянд: фонтаны, деревья, гирлянды для деревьев и объемные конструкции, растяжки поперечные и продольные, в зависимости от расположения», — отметили в пресс-службе.

Сегодня же состоится открытие главной городской елки на острове Татышев. Праздник начнется уже в 16:00 с детской игровой программы и награждения молодежных, семейных и детских команд — участников фестиваля «Волшебный лед Сибири».

В 17:30 стартует официальная церемония открытия елки, на которой выступит глава города Эдхам Акбулатов. Затем состоится праздничный фейерверк. Продолжится праздник концертом вокальных и танцевальных коллективов города.

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